Die Gewalt der Welt

Moritz Haase Nicht die üblichen Brecht-Experten, sondern Personen des öffentlichen Lebens (Veranstaltungsfoto)

Die Feierlichkeiten in der Hauptstadt für Bertolt Brecht waren beachtlich, sie dauerten bis zum Sonntag. Kurz umrissen: Im Literaturforum im Brecht-Haus gaben die Brecht-Tage Einblicke in die »Kriegsfibel«, unter zahlreichen Beiträgen ist der von Alexander Kluge hervorzuheben, der warnte, dass der Weg in den Krieg immer leichter sei als der aus ihm heraus. Am Freitag versammelten sich am Grab von Brecht und Helene Weigel zahlreiche Menschen, mit dem »Gleichnis des Buddha vom brennenden Haus« wurde an die »heraufkommenden Bombenflugzeuggeschwader des Kapitals« erinnert, einen Kontrapunkt setzte die Musik mit »Anmut sparet nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand«. In der Akademie der Künste wurde ein Band mit Interviews vorgestellt, außerdem eine Sammlermünze und eine Briefmarke, die beide mit dem Motto »Ändere die Welt, sie braucht es!« daherkommen.

Das Berliner Ensemble, künftig wieder mit der Stadt Berlin als Gesellschafterin, wie Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) bei der Brecht-Feierstunde verkündete, hob den Jubilar auf den Spielplan: der großartige Soloabend »Der Lebenslauf des Boxers Samson-Körner«, die kluge und witzige Puppenspielrevue »Brechts Gespenster« und »Die Mutter« wurden gezeigt, auf »Die Dreigroschenoper« konnte man bei der Fülle sogar verzichten. Den eingangs erwähnten Abschluss bildete ein »Thementag zur Aktualität des Denkens Bertolt Brechts«, der sich ebenfalls den Vers »Ändere die Welt, sie braucht es« aus »Die Maßnahme« als Titel wählte. Bereits auf dem Vorplatz des Theaters versammelte sich, in der Nähe der Brecht-Statue, ein Grüppchen zur Performance »Brecht to go« mit Kopfhörern und Schildern im Kreis. »Der Kapitalismus heißt Kapitalismus, weil er die Herrschaft des Kapitals ist«, so war dort zu lesen.

Um die Aktualität zu überprüfen, holte man sich am Schiffbauerdamm am Sonntag nicht die üblichen Brecht-Experten auf die Bühne, sondern Personen des öffentlichen Lebens. So saßen unter dem Titel »Gewalt in einer gewaltvollen Welt« der Historiker Michael Wildt (»Zerborstene Zeit. Deutsche Geschichte 1918 bis 1945«), der Philosoph Robin Celikates (»Sozialphilosophie. Eine Einführung«) und die Soziologin Bafta Sarbo (»Die Diversität der Ausbeutung. Zur Kritik des herrschenden Antirassismus«) auf dem Podium. Mit einigen einleitenden Zeilen aus »Die heilige Johanna der Schlachthöfe« ging es zunächst um die Klimaproteste und um Polizeigewalt. Hilft nur Gewalt, wo Gewalt herrscht? Und um welche Gewalt geht es, die der Klassengesellschaft oder die einiger Protestler? Wie unter kritischen Geisteswissenschaftlern üblich, wurden die Begriffe fein säuberlich auseinandergenommen.

Mit Brecht schien das auf den ersten Blick nicht mehr viel zu tun zu haben. Doch auf den zweiten um so mehr, denn es folgte ein erstaunliches Lehrstück zur Kritik des Moralismus. In der Rolle des kritischen Liberalen argumentierte Wildt, dass die Polizei demokratisch kontrolliert werden müsse, sie solle außerdem diverser sein und ihre Mitglieder auf Verfassungskonformität überprüfen. Es war ein moralischer Appell, die Staatsgewalt auf liberale Werte zu verpflichten. Nun folgte der Auftritt von Sarbo: Die Berliner Polizei sei überdurchschnittlich divers – und überdurchschnittlich gewalttätig, warf sie ein. Der gewalttätige Charakter der Polizei ergebe sich nicht allein aus dem Charakter ihrer Mitglieder, sondern aus ihrer Funktion im kapitalistischen Staat: »Wenn die Polizei eine bestimmte Ordnung aufrechterhält, muss man sich fragen, welche Ordnung das ist.«

Weiter argumentierte Sarbo, dass man sich von der »Koalition des Fortschritts« hierzulande ebensowenig täuschen lassen dürfe wie von einem schwarzen Präsidenten in den USA. Mit der oft geradezu grotesk missverstandenen Formel vom »strukturellen Rassismus« sei keine ewige Idee gemeint, wie es der romantische Rückzug des »Afropessimismus« vertritt, sondern eine konkrete Form der Klassengewalt. Dagegen müsse man »gemeinsam für etwas Besseres kämpfen«, sagte Sarbo – und zeigte, dass sie das Stück, in dem die moralische Revolte zwangsläufig scheitert, sehr genau erfasst hat. Besser hätte man nicht veranschaulichen können, dass der Jubilar noch nicht totgefeiert ist. Oder frei nach den Worten Brechts: So nützten sie sich, indem sie ihn ehrten, und ehrten ihn, indem sie sich nützten, und hatten ihn also verstanden. Der Vorteil: Das geht nicht nur an Jubiläen, sondern an jedem beliebigen Tag.