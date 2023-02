»Ostdeutsche Städte rücken in den Fokus von Spekulanten«

Winfried Rothermel/imago images Geht es nach den Immobilienhaien, sollen sich Lohnabhängige Halles Innenstadt nicht mehr leisten können (8.6.2020)

Auch abseits von Metropolen wie Berlin oder Leipzig werden Mieterinnen und Mieter aus den Innenstädten gedrängt. Aus welchem konkreten Anlass ruft die Gruppe »Stein 34 bleibt!« für diesen Sonnabend zur Mietkampfdemo in Halle an der Saale auf?

Amira Klote: Die Steinstraße 34 ist ein unsanierter Altbau in der Innenstadt. Das Haus wechselte 2021 den Eigentümer, von einer Privatperson zur anderen. Als Jonas Bien es kaufte, standen mehr als die Hälfte der Wohnungen bereits leer. Er verdeutlichte den Mieterinnen und Mietern, dass er sanieren will und dass sie ausziehen sollen. Den Bewohnern versuchte er das Leben schwer zu machen: Von einem Tag auf den anderen wurde es im Haus laut und staubig. Bauarbeiter kamen, Teile von Heizungen, Wänden und Schutt lagerten im Innenhof. Fahrräder wurden rabiat auf einen Haufen geworfen.

Die WG im Haus, der er im Frühjahr 2022 kündigte, ging juristisch dagegen vor, zog aber aus. Das Amtsgericht Halle ordnete den Baustopp an. Nicht richtig angekündigt, seien die Bauarbeiten rechtswidrig. Seither ist das Haus eine unaufgeräumte Baustelle. Fenster wurden im Winter vergrößert, Leitungen froren zu, Heizkosten stiegen. Die Wohnungen konnten noch auf 17 Grad beheizt werden. Vermieter und Hausverwaltung waren schwer zu erreichen.

Sie wehren sich dagegen. Welche Entwicklungen beobachten Sie auf ostdeutschen Mietwohnungsmärkten?

Lukas Hulfeld: In Halle, einer Stadt mit günstigeren Mietwohnungen, stiegen in den vergangenen Jahren die Mieten, die Zahl der Wohn- und Freiräume schwindet. Auch hier wird der Immobilienmarkt durch überschüssiges Kapital interessanter für Spekulanten. Ostdeutsche Städte rücken in deren Fokus; Innenstädte werden zunehmend privatisiert und saniert. Langjährige Mieterinnen und Mieter werden aus den Häusern rausgeekelt oder gekündigt, die Mieten verteuert. Weil das insbesondere auch Projekte oder Wohngemeinschaften trifft, erfolgte 2022 die Besetzung des »Schiefen Hauses« in Halle. Seit der »Wende« findet sukzessive ein Auflösungsprozess des zuvor staatlichen und genossenschaftlichen Wohneigentums statt. Mitunter kommen diese Spekulanten aus anderen Teilen der Republik, aber auch Glücksritter aus Halle wie Bien nutzen die Gunst der Stunde mit zwielichtigen Methoden.

Wie stark stiegen die Mieten in den vergangenen Jahren?

A. K.: Im bundesweiten Vergleich sind Mieterhöhungen hier noch mäßig, folgen aber dem Trend. Beträgt der Quadratmeterpreis heute noch etwa bis zu fünf Euro, verdoppelt er sich nach der Sanierung häufig.

In Ihrer Kritik weisen Sie auch auf die Tatsache hin, dass Wohnraum in der kapitalistisch organisierten Gesellschaft zur Ware wird. Wie stellen Sie sich eine Alternative vor?

L. H.: Unser Slogan ist: »Die Wohnungen denen, die drin wohnen und arbeiten«. Wohneigentum kann man genossenschaftlich gemeinsam verwalten; Arbeiten und Kosten gemeinsam bestreiten. Stadtteilräte könnten sich bilden, um sich selbst zu verwalten. Denn: Befindet man sich als Mieterin oder Mieter im Konflikt, wird die existentielle Abhängigkeit vom Eigentümer spürbar. Der Wohnraum, in dem man sich wohlfühlt und zurückziehen kann, wird plötzlich zum Kalkulationsobjekt von jemandem, der damit Geld machen will. Und selbst wenn das Recht auf seiten des Mieters ist, ist das Einklagen dieses Rechts mit Kosten, Zeit und Stress verbunden. Die einen müssen arbeiten, um wohnen zu können, die anderen profitieren von Mieteinnahmen. Dieses ungleiche Verhältnis verweist auf die Klassengesellschaft.

Bürgermeister Egbert Geier von der SPD zeigte sich begeistert darüber, dass das millionenschwere »Zukunftszentrum Deutsche Einheit« nach Halle kommt. Erfüllt Sie das ebenso mit Freude?

L. H.: Es geht darum, die Ostdeutschen zu würdigen. Aber Arbeitsbiographien wurden unterbrochen, Mieten sind überteuert, nach dem Erwerbsleben reicht die Rente nicht: Und dann soll ein symbolisches Prestigeobjekt den Ostdeutschen die Identität zurückbringen? Das ist absurd.