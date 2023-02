Nach Razzia: Soldat in Untersuchungshaft

Karlsruhe. Nach der Razzia in der »Reichsbürger«-Szene wegen Umsturzplänen im vergangenen Dezember befindet sich auch der letzte Hauptverdächtige in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs habe am Donnerstag den Haftbefehl gegen Maximilian E. in Vollzug gesetzt, teilte die Bundesanwaltschaft am Freitag in Karlsruhe mit. Der frühere Bundeswehr-Offizier E. war zuvor aus dem italienischen Perugia nach Deutschland überstellt worden. E. war auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls am 7. Dezember in einem Hotel nahe Perugia festgenommen worden.(AFP/jW)