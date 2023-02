Stillstand an Airports

localpic/imago Verdi-Streikposten am Flughafen Hannover am Freitag

Gemessen an der Reaktion von Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV), auf die Arbeitskampfmaßnahmen an sieben deutschen Flughäfen am Freitag hat die Gewerkschaft Verdi alles richtig gemacht. Das sei eine »nie dagewesene Eskalation«, beklagte er im Interview mit dem Portal T-online (Freitag), wenn »zwei Drittel der Fluggäste in Deutschland betroffen sind, dann ist das fast schon ein Generalstreik«. An dem ganztägigen Ausstand an den Airports in München, Frankfurt am Main, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen beteiligten sich Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, der Luftsicherheit und der Bodenverkehrsdienste. Für alle drei Beschäftigtengruppen werden derzeit Tarifverhandlungen geführt – entweder bundesweit oder auf örtlicher Ebene.

Die schon am Mittwoch angekündigten Arbeitsniederlegungen erstreckten sich von den frühen Morgenstunden bis in die Nacht auf Sonnabend. Der Flugverkehr über Deutschland kam dabei weitgehend zum Erliegen. Die Ausfälle bezifferte die ADV mit rund 2.340 Flügen mit knapp 300.000 Passagieren. Lediglich einzelne Destinationen und Sonderverbindungen etwa ins türkisch-syrische Erdbebengebiet wurden noch bedient. Zu den »Leidtragenden« des Streiks gehören auch Teilnehmer der Münchner »Sicherheitskonferenz«. Lediglich Regierungs- und Privatmaschinen konnten ungehindert in Bayerns Landeshauptstadt lande.

Angesichts eines »katastrophalen Arbeitskräftemangels« gehe es darum, »ein wirklich kräftiges Signal zu setzen«, äußerte sich die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle am Freitag morgen im RBB-Inforadio. Wegen schlechter Arbeitsbedingungen und geringer Bezahlung speziell beim Bodenpersonal kehrten viele Beschäftigte den Flughäfen den Rücken, erklärte die Gewerkschafterin. »Wenn sich jetzt nichts tut bei der Vergütung, dann wird uns allen wieder ein Chaossommer bevorstehen.« Der grassierende Personalmangel hatte in der Urlaubssaison 2022 zu langen Warteschlangen, drastischen Verspätungen und Tausenden Flugstreichungen geführt. Erst Anfang Februar hatte Verdi mit drei Bodenverkehrsdiensten am Hauptstadtflughafen BER Tarifabschlüsse in der Größenordnung zwischen zwölf und 19,5 Prozent erzielt.

Den gemeinsamen Warnstreik unterschiedlicher Bereiche begründete Behle mit fehlenden Fortschritten in den bisherigen Verhandlungsrunden. Für den öffentlichen Dienst fordern Verdi und der Beamtenbund (DBB) ein Lohnplus von 10,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, mindestens jedoch monatlich 500 Euro mehr. Für den Fall anhaltender Blockadehaltung der Gegenseite hatte Verdi-Chef Frank Werneke schon am Wochenende eine Ausweitung des Arbeitskampfes angekündigt. »Die Aktionsbereitschaft der Mitglieder ist groß.« Die aktuellen Ausstände auf Flughäfen, im Nahverkehr oder in Kitas seien »nur ein Vorgeschmack«, ebenso würden demnächst die Müllabfuhr oder Krankenhäuser in die Aktivitäten einbezogen.