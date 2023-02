Texas grenzt an Guatemala

David Maiwald/jW Mit Floß in den Norden: »Irreguläre« Einwanderer bei Ciudad Hidalgo (14.2.2023)

Es ist später Nachmittag in Tecún Umán. In einer langen Schlange stehen mehr als hundert Menschen. Jenseits des Zauns der Zolleinfahrt liegt das mexikanische Pendant der guatemaltekischen Grenzstadt: Ciudad Hidalgo.

Die Menschen haben sich auf eine lange Wartezeit eingestellt. Einige tragen Decken und Kissen unterm Arm. »Wir warten auf die Einreiseerlaubnis«, sagt ein junger Mann. »Sie lassen nur Gruppen rein. Sind wir ungefähr 50, kommt der Beamte und gibt uns die Papiere.« Die Frau neben ihm ist mit Plastiksäcken bepackt. »Wir dürfen erst am Morgen passieren, bis dahin schlafen wir hier«, erklärt sie und lehnt den Kopf an das Metallgitter. »Es gibt nicht mal ein Dach. Drüben auf dem Weg hätten wir wenigstens eins.« In fünf mexikanische Bundesstaaten dürfe sie sich nach der Grenzüberquerung begeben. Nach der Passage fahre sie aber nur rund 40 Kilometer zu ihrer Arbeitsstelle nach Tapachula im angrenzenden mexikanischen Bundesstaat Chiapas.

Menschen und Waren

Unweit des offiziellen Grenzverkehrs spielt sich der inoffizielle ab. Den oberhalb der Brücke nur hüfthohen Fluss durchwaten ständig Leute, andere werden mit kleinen Flößen, die bis zu zehn Personen Platz bieten, hinübergesetzt. Wer die etwa sechs Quadratmeter betritt, muss aufpassen, dass der Schritt nicht zwischen den ausgewaschenen Planken hindurch auf einen der aufgeblasenen Schläuche von Traktorreifen tritt, die ihnen den Auftrieb geben. Denn bei der Fahrt entlang der Sandbänke laufen die meist stehenden Passagiere Gefahr, in den Fluss zu fallen.

Während von guatemaltekischer Seite besonders Personen befördert werden, gelangen von mexikanischer Seite aus vor allem Waren ans andere Ufer. Die Passage wird von Menschen allen Alters genutzt; von gebrechlichen Senioren, von Müttern mit Neugeborenen. Diese »irregulären« Grenzübertritte von Gütern und Menschen sind ein wesentlicher Bestandteil des zwischenstädtischen Verkehrs. Nahe des Ufers warten Taxifahrer und werben mit Pfiffen um die Fahrt ins Stadtinnere.

Umkehr ausgeschlossen

Das grüne Tor ist nicht nur verschlossen, es ist verriegelt. Ein junger Mann steht in zerschlissener Jogginghose davor. Er trägt einen transparenten Plastikbeutel in der Hand und schaut sich nervös um. In seinem Hygienekit befinden sich ein Stück Seife, ein Einmalrasierer und ein Kondom. Er klingelt. »Woher kommst du?« fragt der Pförtner freundlich durch die geöffnete Tür. »Aus Honduras«, antwortet der Mann. »Komm rein. Hier wird nicht getrunken und nicht geraucht.« Auch die Mahnung klingt freundlich.

Die Herberge Casa del Migrante in der 12.500-Einwohner-Stadt Tecún Umán soll nicht lediglich Schutzstätte für Geflüchtete und Migranten sein, sondern eine echte Casa, ein kurzzeitiges Zuhause. Neben Stockbetten gibt es eine Krankenstation, rechtliche und soziale Beratung sowie einen Speisesaal. »Heute haben wir Tamales und Bohnen«, ruft eine der Köchinnen.

Der Leiter des Projektes, Gemayel Fuentes, setzt sich erschöpft auf einen Plastikstuhl. Seit 14 Jahren arbeitet er in der Herberge. »Im letzten Jahr kamen dreimal so viele Menschen hier an als in den Jahren davor. 14.601 Personen, um genau zu sein«, erklärt er. Dieses Jahr hätten schon 1.300 Menschen aus Mittel- und Südamerika Zuflucht in der Casa gesucht, die meisten kamen aus Venezuela und Ecuador. Das Abschiebeabkommen zwischen US-Präsident Joseph Biden und dem mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador erfülle ihn mit Sorge. »Die Menschen, die sich deswegen jetzt aus Venezuela, Haiti und Kuba auf den Weg machen, werden ungefähr in sechs Monaten hier auftauchen.« Man versuche, sich darauf vorzubereiten, obwohl die Casa bereits jetzt am Limit sei. Häufig bitten deportierte Menschen um einen Anruf, damit die Verwandten Nachricht von ihnen erhalten. Abgeschobene werden ohne Geld hinter der Grenzbrücke ausgesetzt.

Wer den Weg hierher geschafft hat, denke nicht mehr an Umkehr, erklärt eine junge Kolumbianerin, die mit ihrer kleinen Tochter am Busbahnhof von Tecún Umán im Büro von Ärzte ohne Grenzen sitzt. »Ich kann nicht zurück durch den Darién Gap, diesen Weg durch den Dschungel packe ich nicht noch mal«, sagt sie verzweifelt. »Wir müssen es in die USA schaffen oder in Mexiko bleiben.« Guatemala ist für die meisten Migrierenden keine Option.

Nach aktuellen Zahlen der guatemaltekischen Migrationsbehörde wurden von Anfang Januar bis zum 13. Februar insgesamt 2.645 aus Mexiko zum Grenzübergang nach Tecún Umán abgeschobene Guatemaltecos registriert. Im selben Zeitraum registrierte die Behörde 1.226 Personen aus Honduras, darunter 60 Minderjährige. Sie befinden sich im Transit und werden weiter in ihr Heimatland abgeschoben. Der Grenzübergang El Ceibo, der sich ebenfalls im Bundesstaat Chiapas befindet, registrierte im zweiten Halbjahr 2021 insgesamt 21.255 aus Mexiko ausgewiesene Honduraner. 2022 schob der mexikanische Staat in den ersten elf Monaten 48.814 guatemaltekische Staatsbürger ab. Aus den USA erreichten in den ersten anderthalb Monaten des laufenden Jahres 39 Abschiebeflüge mit 4.356 Personen Guatemala.

Die mexikanische Regierung unter ihrem sozialdemokratischen Präsidenten Obrador hat mit den USA in der Frage der Migration, insbesondere aus Mittelamerika, Abkommen geschlossen. Im Wissen um den starken Druck der Regierung Trump führte sie zudem mit der Guardia Nacional (Nationalgarde) einen neuen Repressionsapparat ein: Die militärische Einheit fungiert an der Südgrenze als Grenzbehörde. Seit 2019, als sich Tausende Menschen in Karawanen aus Mittelamerika zur Grenze auf den Weg machten, ist die Nationalgarde für die Inhaftierung von »irregulären« Migranten zuständig.

Wer sich »irregulär« in Mexiko bewegen möchte, hat es nicht leicht. Wer ein Ticket für einen Überlandbus haben will, muss einen amtlichen Ausweis vorzeigen. In Chiapas gibt es an den Verkehrswegen permanent Kontrollen durch bewaffnete Beamte. Personen ohne Einreisestempel müssen aussteigen und werden mitgenommen. Deshalb treten viele Menschen die lebensgefährliche Reise auf dem als »Bestie« bekannten Güterzug an, der von Chiapas bis nach Puebla führt, das unweit von Mexiko-Stadt liegt.

Flucht, Haft, Abschiebung

An einem Tacostand im Zentrum von Ciudad Hidalgo sitzt John auf einem schwarzen Hocker. Keiner der hier Arbeitenden ist mexikanischer Staatsbürger. Noch im Februar will der 37jährige sich aus der 17.500-Einwohner-Stadt zur Nordgrenze aufmachen. »Ich gehe nach Houston«, sagt der hagere Mann und nickt bestimmt. Im Jahr 2015 habe er dort bei Familienangehörigen gelebt und wolle nun erneut im US-Bundesstaat Texas Geld verdienen. Einmal sei er »irregulär« über die Nordgrenze in die USA gereist, nach einer Polizeikontrolle jedoch verhaftet und abgeschoben worden. Es seien »ökonomische Gründe«, sagt er, die ihn den Weg auf sich nehmen lassen. Sein 18jähriger »Primo« (was Cousin oder auch entfernter Verwandter bedeuten kann) Edwin ist vor zwei Monaten aus Honduras in Ciudad Hidalgo angekommen und will ihn begleiten. Man finde in den USA schneller Arbeit und verdiene mehr, erklärt der muskulöse Jugendliche, während er Serviettenhalter auf einem Tisch arrangiert. Über seinen Weg von Honduras in die mexikanische Grenzstadt möchte er nicht sprechen. Sein Kollege, der 28jährige Guillermo, hat das halbe Leben in Ciudad Hidalgo verbracht. Mit 14 Jahren sei er mit seiner Familie aus Guatemala nach Mexiko gekommen, erklärt er und tritt von der heißen Grillplatte zu John an den Tisch. »Mir gefällt mein Leben hier«, sagt er. Er denke nicht daran, in Richtung USA auszuwandern. Unweit des Tacostands legen Flöße aus Guatemala an.