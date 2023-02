Rheinmetall beteiligt sich an Produktion von »F-35«

Düsseldorf. Der Rüstungskonzern Rheinmetall soll am Bau des US-Kampfflugzeugs »F-35« beteiligt werden. Wie das Düsseldorfer Unternehmen am Freitag mitteilte, unterzeichnete es mit den US-Firmen Lockheed Martin und Northrop Grumman eine Absichtserklärung zum Bau von Rumpfmittelteilen des Jets. Die Bundesregierung hatte im Dezember 35 Exemplare als Ersatz für die »Tornado«-Flotte bestellt. Die Vereinbarung mit den US-Konzernen würde die Einrichtung einer integrierten Montagelinie für »F-35«-Rumpfmittelteile in der BRD beinhalten, erklärte Rheinmetall. (AFP/jW)