Bundesfinanzminister will Konzerne »entlasten«

Berlin. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bereitet offenbar ein »Entlastungspaket« für Unternehmen in zweistelliger Milliardenhöhe vor. Vorgesehen ist unter anderem eine staatliche Prämie für Firmen, die in Energieeffizienz und Klimaschutz investieren, wie der Spiegel und das Handelsblatt am Freitag unter Berufung auf »Regierungskreise« berichteten. Die Subventionsmaßnahme soll demnach anders als bei der üblichen steuerlichen Förderung auch Firmen zugute kommen, die Verluste schreiben. Sie könnte 2024 eingeführt werden. (AFP/jW)