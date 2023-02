»Noch viel mehr Menschen müssen aktiv werden«

Nicolaj Zownir/imago images »Sagt ihre Namen«: Kundgebung für die Opfer des rassistischen Attentäters (19.2.2022)

An diesem Sonntag jährt sich der rassistische Anschlag von Hanau zum dritten Mal. Ein Rechtsterrorist hatte am 19. Februar 2020 neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen, später tötete er seine Mutter und sich selbst. Gibt es Fortschritte bei der Aufklärung des Anschlages?

Seit fast 15 Monaten läuft nun der Untersuchungsausschuss im hessischen Landtag. In dieser Zeit mussten wir erleben, wie eng die Grenzen gesetzt sind für diejenigen, die aufklären wollen. Statt lückenloser Aufarbeitung stehen oft parteipolitische Interessen, vor allem der Regierungspartner CDU und Grünen, im Vordergrund.

Wie wirkte sich das konkret in der Arbeit des Ausschusses aus?

Es gibt viele Beispiele. So mussten Sitzungen unterbrochen werden, weil die CDU dort gestellte Fragen beanstandete. Oder es fehlte an Unterlagen für geladene Sachverständige, damit sich diese vorbereiten können. Und immer wieder verweigerten Verantwortliche die Aussage mit Verweis auf laufende Verfahren oder auf Erinnerungslücken.

Es ist grundsätzlich unverständlich, warum geladene Gutachterinnen und Gutachter keinen Zugang zu Akten bekommen haben und entsprechend wenig aussagen konnten. Verstörend war insbesondere der Ablauf am 18. März 2022: An diesem Tag war der Jurist, Kriminologe und Polizeiwissenschaftler Thomas Feltes von der Ruhr-Universität Bochum als Gutachter im Untersuchungsausschuss geladen. Er hatte vor dem Termin eine 15seitige kritische Stellungnahme verfasst, die er vor seiner Befragung einleitend vortragen wollte. Das wurde ihm durch den Ausschussvorsitzenden untersagt. Dennoch: Wir haben auch erlebt, dass zumindest in einzelnen Sitzungen wichtige Informationen oder neue Details zu offenen Fragen ans Licht kamen.

Ihre Initiative hat gemeinsam mit der unabhängigen Ermittlungsagentur »Forensic Architecture« zu den Hintergründen des Anschlags recherchiert. Die Ergebnisse sind derzeit im Rahmen der Ausstellung »Drei Jahre Erinnerung und Aufklärung« im Neustädter Rathaus zu sehen. Was zeigen Sie dort den Besucherinnen und Besuchern?

Die Ausstellung ist ein entscheidender Baustein, um das Geschehen rund um den Anschlag zu beleuchten. Sie demonstriert, wie umfassend und detailliert Aufklärung funktionieren kann, wenn sie sich an den Bedürfnissen der Betroffenen orientiert und ein breites Netzwerk aus der Zivilgesellschaft beteiligt wird. Die Ausstellung begleitet auch die Arbeit des parlamentarischen Untersuchungsausschusses.

Neben Ihrem Gedenken am Sonntag haben Sie auch lokale Gruppen dazu aufgefordert, an verschiedenen Orten auf die Straße zu gehen. In über 60 deutschen Städten finden am Wochenende Proteste, Demonstrationen oder Gedenkveranstaltungen statt. Wie läuft die Vernetzung mit anderen antifaschistischen und antirassistischen Gruppen?

Die bundesweite Vernetzung und Mobilisierung gibt uns Kraft, um mit unserer Arbeit weiterzumachen. Gemeinsam haben wir dafür gesorgt, dass mit dem Hashtag »Say Their Names« (Nennt ihre Namen, jW) der Fokus nicht auf den Täter gelegt wird, sondern die Betroffenen im Vordergrund stehen. Es ist wichtig, auf das Versagen vor, während und nach der Tat hinzuweisen. Noch viel mehr Menschen müssen selbst aktiv werden und ihre eigenen Geschichten erzählen. Nur so können wir dem strukturellen Rassismus etwas entgegensetzen.

Wie plant die Stadt Hanau, der Opfer zu gedenken?

Die öffentliche Trauerfeier wird dieses Jahr für alle zugänglich auf dem Marktplatz stattfinden. Die Stadt hat aus dem letzten Jahr gelernt. 2022 hatte die zentrale Trauerfeier unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Die Familien durften damals nicht mitentscheiden, wer dabei ist und wer nicht. Dieser Fehler darf sich nicht wiederholen.

Und was wollen Sie am Sonntag unternehmen?

Gemeinsam mit einem lokalen Bündnis rufen wir zu einer Demonstration um 16 Uhr auf dem Hanauer Marktplatz auf. Zudem werden wir abends an den Tatorten zusammenkommen und in Stille gedenken. Schon am Sonntag morgen werden wir auf dem Hanauer Friedhof sein, danach noch auf den Friedhöfen in Dietzenbach und Offenbach. Alle sind willkommen, dort mit uns zu erinnern.