Gericht untersagt »Ärzte-Siegel« von Focus

München. Das Landgericht München hat dem Burda-Verlag die Verleihung und Veröffentlichung von »Ärzte-Siegeln« untersagt, die den Anschein einer neutralen und objektiven Überprüfung erwecken. Damit gab die 4. Handelskammer am Montag der Unterlassungsklage der Wettbewerbszentrale statt. Burda kündigte Berufung gegen das Urteil an. Die Siegel erweckten den Eindruck, dass die als »Topmediziner« oder »Focus-Empfehlung« bezeichneten Ärzte »aufgrund einer neutralen und sachgerechten Prüfung ausgezeichnet wurden und dadurch eine Spitzenstellung unter den Ärzten gleicher Fachdisziplin einnehmen«, erklärte die Kammer. Damit verließen diese Zeichen in irreführender Weise den Bereich des redaktionellen, wertenden Beitrags und erweckten den Eindruck, es finde eine Bewertung nach objektiven Kriterien statt. (dpa/jW)