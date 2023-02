Versehrte Welt, grausame Filme

Annette Riedl/dpa Der Potsdamer Platz unterhält sich, die Berlinale baut ihren Palast

Kein Berlinale-Programmheft ohne Geleitworte. Da wird Franziska Giffey, die vom »russischen Angriffskrieg« schreibt, mühelos von Claudia Roth (»brutaler russischer Angriffskrieg«) übertrumpft. Carlo Chatrian, der künstlerische Leiter des Festivals, fordert hingegen gleich in der Überschrift seines Beitrags den »Mut zur eigenen Position«.

»Stellung zu beziehen«, »unterschiedliche Standpunkte zusammenzuführen«, wie es im folgenden heißt. Heutzutage klingt das schon fast wie eine Drohung. Tatsächlich hat diese Berlinale zwei politische Schwerpunkte: Ukraine-Krieg und Proteste im Iran. Unterschiedliche Standpunkte sind schon zum Iran nicht zu erkennen. Man müsste ja nicht gleich einen Revolutionsgardisten einladen, könnte aber immerhin die Vorgeschichte des islamistischen Umsturzes von 1979 aufarbeiten oder zeigen, in welchem politischen Umfeld sich der Iran zu behaupten hat. Nichts davon geschieht.

Filme aus Russland fehlen auf dieser Berlinale, ausgenommen die französisch-russische Koproduktion »Kletka ishet ptitsu« (»Ein Käfig sucht seinen Vogel«) in der Sektion »Encounters«, die das Leben einer jungen Frau in Tschetschenien vorstellt. Zum Krieg gibt es ausschließlich die ukrainische Perspektive oder eine damit sympathisierende aus dem Ausland wie in Sean Penns und Aron Kaufmans »Superpower«. Die Ankündigung lässt eine Hymne auf Selenskij vermuten. Als Höhepunkt des Ukraine-Aktivismus ist für den 24. Februar eine »Solidaritätsdemonstration auf dem Roten Teppich am Berlinale Palast« versprochen, mit Filmteams und dem ukrainischen Botschafter, von exakt 18.10 bis 18.25 Uhr.

Manche Leute würden dies einen Fototermin nennen wollen. Der dazu erforderliche Mut ist allenfalls der zur Peinlichkeit, aber selbst der hält sich in Grenzen, weil die intellektuelle Peinlichkeit so allgemein geworden ist. Mit ein klein wenig mehr Mut hätten die Berlinale-Macher fragen können, wie viele Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken, wie es Julian Assange geht, wer in den Kurdengebieten und im Jemen bombt, und wer diese Bomben geliefert hat. Mit noch mehr Mut wäre zum Thema geworden, wie sich der westliche Wirtschaftskrieg auf den globalen Süden auswirkt und wie die Konzernbilanzen von 2022 so aussehen.

Aber es ist eben doch nur ein dem Kulturbetrieb angemessener »Mut zur eigenen Position«, also zur Moral des Kulturbetriebs. Zu der passt die »Nachhaltigkeit«, die im Programmheft versprochen wird. Da gibt es ein »Awareness-Team aus ausgebildeten Antidiskriminierungsberater*innen«, »Leuchttürme für queeres Filmschaffen« mit weltweiter Geltung und nicht nur seit 2020 vegetarisches Catering, sondern nun auch »Verzicht auf tierische Milchprodukte bei allen offiziellen Veranstaltungen des Festivals«. Ebenfalls seit 2023: »Berlinale VIP-Shuttle dank Uber mit nachhaltiger Wasserstofftechnologie«.

Nun kann man streiten, ob ein VIP-Shuttle überhaupt nachhaltig ist. Uber jedenfalls, neuer Hauptsponsor der Berlinale, ist nicht eben für Sozialverträglichkeit und Kooperation mit Gewerkschaften bekannt. Hier zeigt sich die Blindstelle dieses Kulturbetriebs. Mögen queere Personen in all ihren Geschlechtern Filme über ihre Leiden und hoffentlich auch ihre Freuden zeigen – okay. Die Arbeitswelt aber, Problem fast aller Menschen, kommt als Thema laut Ankündigungen fast nie vor (dafür hat Verdi bereits Warnstreiks und Proteste angekündigt, »um die Arbeitsbedingungen in den Kinos der Yorck-Kino GmbH während der Berlinale 2023 zu verbessern«).

Der künstlerische Leiter Chatrian verspricht Filme, »die von der Welt in ihrer ganzen Versehrtheit erzählen, aber auch von ihrer grausamen Schönheit«. Eine geradezu obszöne Phrase. Trotz allem mag man auch 2023 wieder auf Filme hoffen, die besser sind als das.