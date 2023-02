Münchner Friedenskonferenz: Mehr Diplomatie statt weiterer Waffenlieferungen!

Michaela Rehle/REUTERS/

Am Freitag beginnt die Internationale Münchner Friedenskonferenz. Sie findet traditionell als Alternativveranstaltung zur sogenannten Münchner Sicherheitskonferenz statt. In einer Pressemitteilung vom Mittwoch erklären die Veranstalter:

»Es war immer schwierig, die Konfliktparteien an den Verhandlungstisch zu bringen. Der politische Wille scheint bisher zu fehlen, weil sich sowohl Russland als auch die Ukraine und die sie unterstützende NATO immer noch Geländegewinne auf dem Gefechtsfeld erhoffen«, betont Dr. med. Lars Pohlmeier, Vorsitzender der Internationalen Ärzt*innen für die Verhütung des Atomkrieges (IPPNW), eine der Organisationen aus dem Trägerkreis der Münchner Friedenskonferenz. »Der Begriff ›Zeitenwende‹ von Kanzler Olaf Scholz ist inzwischen in der internationalen Politik angekommen. Er suggeriert, es habe sich endgültig etwas verändert, es gäbe kein Zurück zu Frieden und Sicherheit. Das ist falsch. Abrüstungsverträge und Aufbau von Vertrauen, angefangen mit kleinen Schritten, sind immer möglich. Verhandlungen für Waffenstillstand und Frieden werden immer zwischen politischen Gegnern geführt, nicht zwischen Freunden. Auch jetzt verhandeln Russland und die Ukraine täglich über die Weizenlieferungen aus der Ukraine. Eine friedlichere Welt in Gerechtigkeit ist möglich, wenn der politische Wille dazu da ist.« (…)

Der Trägerkreis der Münchner Friedenskonferenz kritisiert den Mangel an Bereitschaft zur gewaltfreien Konfliktbearbeitung und zu diplomatischen Initiativen. So wurde zur Münchner Sicherheitskonferenz kein Vertreter der russischen Regierung eingeladen, angeblich, um ihr kein Podium für Propaganda zu liefern. Somit seien auf der Sicherheitskonferenz keine (informellen) diplomatischen Gespräche zwischen Russland und NATO-Staaten oder der Ukraine möglich, bemängeln die Organisationen der Friedenskonferenz.

»Dieser starre Militarismus bestätigt leider erneut die Notwendigkeit der Demonstration gegen die ›Sicherheitskonferenz‹ sowie der Alternativveranstaltung, der Internationalen Münchner Friedenskonferenz«, so Maria Feckl, Organisatorin der Friedenskonferenz.

https://friedenskonferenz.info

Pro Asyl und die Landesflüchtlingsräte fordern zum Flüchtlingsgipfel am Donnerstag neue Wege in der Unterbringungspolitik für alle Schutzsuchenden. In einer Pressemitteilung vom Mittwoch heißt es:

Der knappe Wohnraum in Deutschland ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das nicht nur geflüchtete Menschen betrifft. Die Lösung darf nicht darin bestehen, Geflüchtete auszugrenzen und zu diskriminieren. (…)

»Die Krise der Unterbringungspolitik besteht seit Jahren und nicht erst, seitdem Schutzsuchende aus der Ukraine aufgenommen wurden. Lösungsansätze dafür beginnen mit einer Debatte über die Aufhebung der Wohnpflicht in Sammelunterkünften und enden mit einem Kurswechsel mit dem Ziel: Wohnungen statt Lager«, sagt Tareq Alaows, flüchtlingspolitischer Sprecher von Pro Asyl. »Debatten über Abschiebungen sind hier nicht zielführend und befeuern nur eine diskriminierende und ausgrenzende Stimmung.«

Pro Asyl und die Landesflüchtlingsräte fordern zudem, dass sich die Politiker*innen beim Flüchtlingsgipfel auch mit der Überlastung der Ausländerbehörden befassen. Die monatelangen Wartezeiten auf einen Termin sind eine enorme Belastung für die betroffenen Menschen, da sie in der Zeit Jobangebote verlieren und Angst vor der Abschiebung haben.