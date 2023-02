»Gibt es noch die historische Mission der Arbeiterklasse im Kampf um gesellschaftlichen Fortschritt?« Vortrag und Diskussion mit Ingar Solty. Dienstag, 21.2., 18 Uhr. Ort: Stadtteilzentrum, Marzahner Promenade 38, Berlin. Veranstalter: Rotfuchs Berlin

»Ich war, ich bin, ich werde sein.« Dokumentarfilm von Walter Heynowski und Gerhard Scheumann, DDR 1974. Im Frühjahr 1974 erhält eine Gruppe um die beiden DDR-Dokumentaristen von der Juntakanzlei des chilenischen Diktators Pinochet offizielle Drehgenehmigungen für zwei große Konzentrationslager in verlassenen Salpeterbergwerken. Trotz ausdrücklichen Verbots gelingt es dort, Lagerinsassen zu befragen. Mit einer Einführung von Detlef Kannapin. Mittwoch, 22.2., 19 Uhr. Ort: Café Sibylle, Karl-Marx-Allee 72, Berlin. Veranstalter: Peter-Hacks-Gesellschaft

»Offensive für Frieden und soziale Gerechtigkeit – jetzt«. Konferenz norddeutscher Friedensgruppen in Bremen. Der Krieg in der Ukraine zeigt, dass die auf das Recht des Stärkeren setzende Politik der Regierenden, national wie international, nicht in der Lage ist, die drängenden Probleme der Menschheit zu lösen. Die Fortsetzung der Politik mit den bisherigen Mitteln eskaliert die Situation weiter, mit der Möglichkeit eines dritten Weltkrieges. Die Klimaziele scheitern, und der forcierte Wirtschaftskrieg ruiniert die Bevölkerungen weltweit. Anmeldung unter: info@bremerfriedensforum.de. Sonnabend, 25.2., ab 11 Uhr. Ort: Andreas-Gemeinde, Werner-von-Siemens-Str. 56, Bremen. Veranstalter: Bremer Friedensforum u. a.