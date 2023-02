ZUMA Press/imago/Montage jW

Kein Taktieren

Zu jW vom 16.2.: »Druck von der Basis«

Es ist beschämend, dass die Basis der Partei Die Linke ihrem Vorstand sagen muss, was in dieser so gefährlichen Situation geboten ist. Man kann doch nicht ernsthaft aufgrund unterschiedlicher Ansichten, Antipathien und Meinungsverschiedenheiten in den lebenswichtigen Fragen – Weltkriegsgefahr, eigener Untergang oder Verhandlungen für einen Waffenstillstand und Auslotung der Möglichkeiten zur Beendigung des Krieges – die Unterstützung der Demonstration am 25. Februar und des Manifests für den Frieden verweigern! Es erschreckt mich sehr, wie viele auch bei den Linken in regelrechte Hassreden verfallen, wenn es um Sahra Wagenknecht und ihre Anhänger geht. Haben wir denn wirklich nichts aus der Zeit der Weimarer Republik gelernt? Eine gespaltene linke Bewegung hat noch nie etwas verändern können. So werden wir die Ausweitung des Krieges nicht verhindern. Das Argument – wenn die AfD das unterstützt, dann muss es falsch sein, oder … wenn deine Feinde dich loben, dann ist an der Sache etwas faul –, das kann es doch nicht sein. Wollen wir in dieser so wichtigen Frage wieder den Rechten das Feld überlassen? Ich versuche seit Tagen, alle für den »Aufstand für den Frieden« zu mobilisieren, fordere auf, das Manifest zu unterschreiben und weiterzuverbreiten. Und die Partei und deren Führung, die mir eigentlich sehr nahe stehen – ja, von euch … hört man nichts! Da muss ein Gregor Gysi allein als Person unterschreiben und die Hasskommentare, auch aus den eigenen Reihen, auf sich ziehen. Das ist erschreckend, und es wird sich rächen. Wo bleibt euer Mut? In dieser Überlebensfrage, die uns alle und nicht nur die Ukraine betrifft, kann es kein Taktieren geben.

Anja Mathilde Wallocha, Berlin

Sprache

Zu jW vom 11./12.2.: »Manifest für Frieden«

Wenn selbst bei Menschen, die wie Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer bestimmt für ein schnelles Ende des Krieges in der Ukraine und für Verhandlungen eintreten, steht, »die von Russland brutal überfallene ukrainische Bevölkerung«, dann sind wir leider noch weit von Verhandlungen entfernt. Ganz anders Arnold Schölzel, der vom »Jahrestag des russischen Eingreifens in Selenskijs Krieg« schreibt. Das russische Militär hat, wie jeder weiß, die Bevölkerung der Region Donbass nicht »brutal überfallen«, ganz im Gegenteil. Und das sind doch wohl auch Ukrainer. In der Zeitschrift Ossietzky las ich vom »russischen Eintritt in den damals schon seit acht Jahren tobenden Bürgerkrieg in der Ukraine«. Das ist ebenfalls eine der Historie angemessene Beschreibung. Wie wichtig Sprache ist, wissen wir alle. Es würde mich daher freuen, wenn die Autoren der jungen Welt durchgehend eine den Tatsachen angemessene Schreibweise für das verwenden, was am 24. Februar 2022 in der Ukraine geschah. Vielleicht ist das ein kleiner Beitrag zum Beginn von Verhandlungen.

Friederike Berking, Bindow

Alte Platte

Zu jW vom 10.2.: »Selenskij will mehr Krieg«

Gefeiert wie ein Superstar wurde Selenskij im Europäischen Parlament. Doch dabei hatte er auch diesmal im Grunde nur seine alte Schallplatte abgespielt – mit dem Titel »Gib mir Waffen, ich will mehr Waffen«. Er bekam dafür echt dollen Beifall. Die neuste Single-Auskopplung heißt »Wir brauchen Kampfflugzeuge«, was im Europäischen Parlament auch nicht auf taube Ohren stieß. Ich bin dabei auch gespannt, wann die rote Linie des Bundeskanzlers wieder verschoben wird. Die NATO, EU und Bundesrepublik werden immer mehr in diesen Krieg direkt mit hineingezogen. In Großbritannien werden jetzt schon ukrainische Piloten an Kampfjets ausgebildet, das sagt doch alles … Dieser abscheuliche Krieg kann sich wirklich noch zu einem globalen Inferno entwickeln. Diplomatie und Friedensverhandlungen sind mittlerweile zu Fremdwörtern verkommen!

René Osselmann, Magdeburg

Gedankenexperiment

Zu jW vom 15.2.: »Washington erhöht Druck«

(…) Nachdem die Bolschewiki in der Ukraine die Macht übernommen hatten, waren sie mit einer konservativen, wenig revolutionären Bauernschaft konfrontiert sowie der nach Österreich und Deutschland tendierenden Westukraine. Daher wandten sich die ukrainischen Bolschewiki an Lenin, etwas vom ohnehin nach Brest-Litowsk arg gerupften russischen industriellen Kernland verwaltungstechnisch der Ukraine zu übertragen, da in der russischen Arbeiterschaft mehr Unterstützung für die Revolution vorhanden war als in der ukrainischen Bevölkerung. Der Donbass gehörte von jeher zum industriellen Kernland Russlands, war dann zeitweise von der Ukraine besetzt wie auch die Krim. Es handelte sich nicht um ein »Geschenk« an die Ukraine, sondern um einen Verwaltungsakt innerhalb eines Landes.

Man stelle sich das mal theoretisch vor: Nehmen wir an, die angedachte Fusionierung von Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein klappt, und die Grenzen eines Bundeslandes werden neu gezogen innerhalb des Gesamtstaates Deutschland. So war es damals in Russland. Anschließend erklärt dieses Bundesland seine Unabhängigkeit von Deutschland und lädt Russland ein, dort Waffen zu stationieren, seine Soldaten auszubilden und will einem russisch-chinesischen Bündnis beitreten. Ein Teil dieses neuen Staates, Niedersachsen, ist allerdings damit nicht einverstanden und möchte bei Deutschland bleiben, da die gemeinsam gewählte Regierung mit Sitz in Hamburg illegal weggeputscht wurde. Deshalb wird das abtrünnige Hannover acht Jahre lang beschossen. Niedersachsen ruft Deutschland und die Bundeswehr zu Hilfe. Daraufhin wird Deutschland weltweit als Aggressor benannt und sanktioniert. Hochdeutsch war in dem neuen Bundesland übrigens abgeschafft und Plattdeutsch zur einzigen Amtssprache erhoben.

Fred Buttkewitz, Ulan-Ude (Russland)