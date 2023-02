Antisemitischer Text an Anne-Frank-Haus

Amsterdam. In den Niederlanden haben antisemitische Äußerungen auf der Fassade des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam Empörung ausgelöst. Auf die Außenmauern hatten Unbekannte nach Angaben der »Anne Frank Stiftung« einen Text projiziert, wonach das weltberühmte Tagebuch des von den Nazis ermordeten jüdischen Mädchens (1929–1945) eine Fälschung sei. Die Stiftung erstattete am Freitag Strafanzeige. Ihren Angaben zufolge war am Abend des 6. Februar auf der Fassade ein Text zu lesen, wonach das Tagebuch mit einem Kugelschreiber geschrieben worden sei, der erst nach dem Zweiten Weltkrieg in Umlauf kam. Die Stiftung bezeichnete dies als Leugnung des Holocausts, der Ermordung von mehreren Millionen Juden durch Nazis und ihre Helfer. In dem Text war nach Angaben der Stiftung schon der Vorname falsch geschrieben: »Ann« statt »Anne«. (dpa/jW)