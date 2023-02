Stromanbieterwechsel binnen 24 Stunden

Bonn. Ein Wechsel des Stromanbieters soll in etwa zwei Jahren nicht mehr zehn Tage, sondern nur noch 24 Stunden dauern, jedenfalls an Werktagen. Am Dienstag startete die Bundesnetzagentur die Gesetzesänderung mit einem Anhörungsverfahren für Netzbetreiber und Stromlieferanten. Die Neuregelungen sollen am 1. April 2025 in Kraft treten. (dpa/jW)