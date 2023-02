DIHK: Vorschlag zur Kindertagesbetreuung

Berlin. Der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Peter Adrian, hat im Boulevardblatt Bild am Sonntag Vorschläge gemacht, wie der Fachkräftemangel behoben werden könnte. Dazu gehörten vereinfachte Visaverfahren für Arbeitskräfte aus dem Ausland. Darüber hinaus gebe es aber auch Potential im Inland. »Wenn alle Frauen, die aktuell in Teilzeit beschäftigt sind, durchschnittlich zwei Stunden am Tag länger arbeiten würden, würde das so viel bringen wie 500.000 Arbeitskräfte.« Dafür brauche es aber in den Kindertagesstätten »ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot von morgens halb sieben bis abends neun Uhr«, sagte er und hatte auch schon einen Vorschlag, wie das erreicht werden kann: »Das schaffen wir nur, wenn wir in den Kitas auch auf Arbeitskräfte zurückgreifen, die vielleicht nicht allen Ausbildungskriterien genügen.« (AFP/jW)