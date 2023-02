Protest gegen Kotti-Wache

Christoph Soeder/dpa Kundgebung gegen die geplante Polizeiwache (April 2022)

Zur Eröffnung der Polizeiwache am Kottbusser Tor in Berlin kündigte das Bündnis »Kotti für alle« am Montag Protest an:

Als letzten Dienstakt möchte der Innensenat am 15.2. im Beisein diverser hoher Gäste die neue Polizeiwache am Kottbusser Tor feierlich eröffnen. Das Bündnis »Kotti für alle« ruft ab 9 Uhr in unmittelbarer Hör- und Sichtweite zu einer Protestkundgebung gegen diese Eröffnungsfeier auf. Kim Barkowski vom Bündnis: »Uns ist nicht nach Feiern zumute. (…) Die Ignoranz gegenüber Protest, Bedenken und Gegenvorschlägen wird endgültig zementiert und mit einem Polizei-Leuchtschild dekoriert«. (…) Mehr Polizei ist keine Antwort auf die Probleme des Kottbusser Tors. Der Kotti ist nicht allein Brennpunkt der Kriminalität, sondern vor allem Brennglas sozialer Schieflagen. Die wirklichen Probleme des Kreuzberger Kiezes – Wohnungslosigkeit, Drogenabhängigkeit, verfehlte, repressive Asyl- und Migrationspolitik, Armut, Übertouristifizierung und Gentrifizierungsdruck – können und sollen von einer permanenten Polizeipräsenz nicht angegangen werden. Barkowski weiter: »Die Situation am Kotti ist Ausdruck gesamtgesellschaftlicher Missstände. Mehr Polizei wird diese Auswüchse des Elends lediglich gewaltsam verfolgen oder einfach aus der Innenstadt verdrängen können. Damit ist aber niemandem geholfen – außer vielleicht jenen, die sich von einer Entwicklung der Gegend zu einem hochpreisigen innenstädischen Wohn- und Ausgehbezirk jede Menge Rendite versprechen.« (…)

In der Rede von Marie Maier (Kommunistische Organisation Berlin) am Sonntag anlässlich des 90. Jahrestags der illegalen KPD-Tagung im »Sporthaus Ziegenhals« hieß es:

(…) Heute, 90 Jahre später, erleben wir wieder eine Zuspitzung des Klassenkampfes, wie seit 1945 nicht mehr: Deutschland führt abermals einen Krieg gegen Russland. Wenn auch noch nicht mit Bodentruppen oder Kampfjets auf russischem Territorium – dafür mit dem Liefern von Waffengütern und Panzern, die Richtung Osten rollen, in die Ukraine. (…) Ob nun damals oder heute, ob nun mit offenem Terror oder sogenannter Krisenpolitik, am Ende geht es dem Kapital, ob in der ­Ukraine oder hier in Deutschland, nur um eine Sache – Profit. Kaum etwas könnte das deutlicher machen als die aktuelle Zuspitzung nach innen.

Die Verarmungspolitik und die Lasten des Kriegs der Bourgeoisie werden auf die deutsche Arbeiterklasse abgewälzt und damit gerechtfertigt, dass Russland nun einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine führen würde. Es scheint, man könne ja nicht mehr anders, als 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr bereitzustellen, oder dass Preise steigen müssten, weil nun keine Rohstoffe geliefert würden. Die herrschende Klasse geht sogar so weit zu behaupten, dass der von Russland angezettelte Krieg an der Inflation schuld sei. Dass Inflation und Sozialabbau jedoch schon lange vor dem Krieg Trend waren, dazu wird geschwiegen. Genauso auch, welchen Nutzen und Einfluss die Sanktionspolitik des Westens und der BRD gegenüber Russland haben, um es letztlich in die Knie zu zwingen. Kurzum, der deutschen Bourgeoisie ist jedes Mittel recht, um ihre eigene imperialistische Politik nach innen und außen zu relativieren (…).