Neu erschienen

Cuba Libre

Im Magazin der Freundschaftsgesellschaft BRD–Kuba schreibt Renate Fausten unter der Überschrift »Explosionen, Brände, Hurrikan« über die nicht abreißende Abfolge der Katastrophen, die die sozialistische Inselrepublik heimsuchen. Die »sowieso schon komplizierte Lage« werde durch diese Ereignisse »in jeder Hinsicht noch dramatischer«. Wolfgang Mix erinnert anlässlich des 100. Geburtstages an Haydée Santamaría, eine der die Kubanische Revolution prägenden Frauen. Lotti Renkl berichtet über die Delegationsreise des Bundesvorstandes von Netzwerk Cuba e. V. nach Kuba im September 2022, Jan Schulze-Husmann über die Bundesdelegiertenkonferenz der Freundschaftsgesellschaft. Der Ausgabe liegt ein 50 Seiten starkes Extraheft bei, in dem umfangreich die jüngste Debatte und Abstimmung über die US-Blockade gegen Kuba in der Generalversammlung der Vereinten Nationen dokumentiert wird. (jW)

Cuba Libre, Nr. 1/2023 (Januar–März), 42 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: Freundschaftsgesellschaft BRD–Kuba e. V., Maybachstr. 159, 50670 Köln, ­E-Mail: info@fgbrdkuba.de

Mitteilungen

In den Mitteilungen der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke (KPF) schreibt Ralph Dobrawa über den »Schreibtischtäter ohne Reue« Hans Globke. Gina Pietsch schreibt über die Freundschaft von Bertolt Brecht und Jacob Walcher. Gerhard Oberkofler beleuchtet die »Theologie der Agape« von Papst Franziskus. Der spreche »auf seine Weise das Gewissen der Menschheit an«; dabei fehle ihm in wichtigen Fragen allerdings die »›Parteidisziplin‹ seiner Kirche insbesondere in Europa und in den USA«. (jW)

Mitteilungen, Heft 2/2023, 37 Seiten, Spendenempfehlung: ein Euro plus Porto, Bezug: KPF, Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin, E-Mail: kpf@die-linke.de

SoZ

In der Februarausgabe der SoZ schreibt David Klein über die »neue Melkkuh« Indexmietvertrag. Larissa ­Peiffer-Rüssmann diskutiert, wie »die Digitalisierung des Unterrichts Lernen behindert«. Matthias Becker schreibt über Karl Lauterbachs »Rezept fürs Kliniksterben«: »Flurbereinigung und Spezialisierung« seien das eigentliche Anliegen der vom Gesundheitsminister angekündigten »Krankenhausreform«. (jW)

SoZ – Sozialistische ­Zeitung, Jg. 38/Nr. 2, 24 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: Verein für solidarische Perspektiven e. V., ­Regentenstr. 57–59, 51063 Köln, E-Mail: ­redaktion@soz-verlag.de