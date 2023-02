Konkurrenz unter Arbeitern

IMAGO/Andia Spaltung der Belegschaften durch Nationalismus und Rassismus hilft nur dem Kapital (Sant’Agata Bolognese, 20.1.2022)

Bei der Bundestagswahl 2021 haben laut Angaben des DGB mehr Gewerkschaftsmitglieder (12,2 Prozent) und noch mehr Angehörige der »Statusgruppe« Arbeiter (16 Prozent) die Rechtsaußenpartei AfD gewählt als der Durchschnitt der Gesamtbevölkerung (10,3 Prozent). Bei einer Umfrage im Jahr 2021 konnte Marine Le Pen in Frankreich sich gar auf eine Kandidatenpräferenz von 45 Prozent in der Gruppe der Arbeiter stützen.

Gewerkschaften, deren Organisationsprinzip darauf ausgerichtet ist, die Konkurrenz unter den abhängig Beschäftigten mit dem Ziel der Verbesserung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage möglichst weitgehend aufzuheben, müssen diese Befunde zu einem neuralgischen Punkt ihres Selbstverständnisses zu denken geben. Idealtypisch organisieren Gewerkschaften Beschäftigte ohne Ansehen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung. »Moderne« Rechtsaußenparteien setzen jedoch typischerweise gerade auf spaltende Themen, etwa auf Rassismus, »nationale Präferenzen« für die »angestammte« Bevölkerung und Ausgrenzung von Minderheiten.

Wie Gewerkschaften in sechs europäischen Länder auf diese Bedrohung von rechts reagieren, haben die Sozialwissenschaftler Seongcheol Kim, Samuel Greef und Wolfgang Schroeder von der Universität Kassel in ihrer Studie »Rechte Akteure im Betrieb« untersucht. Als »rechte Akteure« definieren die Autoren dabei Parteien, Gewerkschaften und Betriebsgruppen, die in der Arbeitswelt für Inhalte einstehen, die durch Nativismus, Autoritarismus und Populismus gekennzeichnet sind. Im Fokus ihrer Untersuchung steht der Umgang der jeweils mitgliederstärksten Metallgewerkschaft in Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Ungarn mit rechten Inhalten in Betrieben der Automobilindustrie.

Das Buch ist so aufgebaut, dass in den einzelnen Länderkapiteln zunächst eine zusammenfassende Darstellung der politischen Situation des jeweiligen Landes vorgenommen wird, die dann jeweils durch eine »Betriebsfallstudie« exemplarisch illustriert wird. Die Ergebnisse der Untersuchung sind zu vielgestaltig, um sie auf einen einfachen Nenner zu bringen. Insbesondere unterscheidet sich die Situation zwischen den vier westeuropäischen Ländern und den beiden osteuropäischen Ländern, da in Polen und Ungarn mit der PiS bzw. mit Fidesz seit Jahren zwei Parteien die Regierung stellen, die den Autoren zufolge eine »Transformation von mainstream-konservativen Parteien in jene mit rechtsradikalen Tendenzen« durchlaufen haben. Die beiden mitgliederstärksten Metallgewerkschaften in diesen Ländern reagieren darauf defensiv, konzentrieren sich auf die materiellen Arbeitsbedingungen der Beschäftigten und äußern sich eher nicht zu den gesellschaftspolitischen Vorstellungen der Regierungsparteien.

In den westeuropäischen Ländern berichten die für die Betriebsfallstudien interviewten gewerkschaftlichen Akteure von Angeboten der politischen Bildung und der betrieblichen Öffentlichkeitsarbeit als Reaktion. So lässt die italienische FIOM auf Betriebsversammlungen bei Lamborghini in der von der Lega regierten Gemeinde Sant’Agata Bolognese schon mal einen Referenten über die Situation der Bootsflüchtlinge auf dem Mittelmeer berichten. Die französische CGT bietet antirassistische Schulungen für ihre Multiplikatoren an. Die IG Metall reagiert auf das Aufkommen der rechten Gruppierung »Zentrum Automobil« in einigen Werken mit einer verstärkten Präsenz ihrer betrieblichen Funktionäre in den Werkshallen sowie durch eine professionalisierte Öffentlichkeitsarbeit.

Insgesamt stehen diese Gewerkschaften auch künftig vor großen Herausforderungen, folgt man der zusammenfassenden Bewertung der Autoren: In allen vier westeuropäischen Ländern zeige sich deutlich, dass das Thema Einwanderung »weiterhin den zentralen Anziehungspunkt von Rechtsaußen für Arbeiter:innen bildet«. Aufklärung und die Organisierung von Zusammenhalt unter den Belegschaften bleiben also Aufgaben. Die vorliegende Veröffentlichung liefert wichtiges Material, um sie meistern zu können.