»Berufsverbote 2.0 in Brandenburg?«. Szenische Lesung und Diskussion mit Helmuth Markov (ehemaliger Justizminister Brandenburgs). Mittwoch, 15.2., 20 Uhr. Buchladen Sputnik, Charlottenstraße 28, Potsdam. Veranstalter: Bundesausschuss der Initiativen gegen Berufsverbote und für die Verteidigung der demokratischen Grundrechte

»Die verleugneten Opfer der Nazis«. Lesung, Vortrag und Diskussion. Frank Nonnenmacher liest aus der Doppelbiographie »Du hattest es besser als Ich«. Während sein Vater Gustav sechs Jahre lang für Hitlers Luftwaffe flog, war dessen Bruder Ernst in den KZ Flosssenbürg und Sachsenhausen interniert. Die Nazis hatten die irre Idee, wiederholt straffällig gewordene Menschen trügen ein kriminelles Gen in sich, und man müsse sie deshalb »durch Arbeit vernichten«. Donnerstag, den 16.2., 19 Uhr. Ort: Club Voltaire, Kleine Hochstr 5, Frankfurt am Main. Veranstalter: Erzählcafé und VVN-BdA Frankfurt am Main

»Wohin treibt die Konfrontation zwischen China und den USA?« Vortrag und Diskussion mit Uwe Behrens (Autor, Ökonom und Logistikexperte). Der nächste internationale Großkonflikt mit Auswirkungen für Bürger und Kommunen bahnt sich an. Donnerstag, 16.2., 18 Uhr. Ort: Aula der Anne-Frank-Oberschule, Peter-Göring-Str. 24, Strausberg. Veranstalter: Kommunalpolitisches Forum Brandenburg