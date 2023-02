Nachschlag: Erfolgreich gegen ein Loch

imago/photothek Taugt der Kampf gegen FCKW als Vorbild für die Reduktion der Erderwärmung? Braunkohlekraftwerk in Boxberg

Schade, dass der erste FCKW-freie Kühlschrank, entwickelt in einem ehemaligen DDR-Betrieb und 1992 vorgestellt, keine Erwähnung findet. Damals schockten die Ökopioniere aus dem Erzgebirge die große Westkonkurrenz. Doch es gab kein Happy-End: Auf Verlangen von Greenpeace hatten sie darauf verzichtet, die bahnbrechende Entwicklung zum Patent anzumelden. Kurz darauf ging die Firma pleite, natürlich hatte auch die Treuhand ihre Finger im Spiel. Im Gegensatz zum Schicksal des VEB »DKK Scharfenstein« ist der internationale Kampf gegen Fluorchlorkohlenwasserstoffe und die Rettung der Ozonschicht in der Atmosphäre durchaus eine Erfolgsgeschichte. Obwohl große Chemiekonzerne wie Dupont die Harmlosigkeit des Stoffs betonten, konnten Wissenschaftler und Politiker – selbst mit solchen Dinosauriern wie Reagan und Thatcher – an einem Strang ziehen und das Montreal-Abkommen von 1987 aushandeln. Endgültig verschwunden sein soll das Ozonloch im Jahr 2065. (mme)