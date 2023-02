ZUMA Press/imago/Montage jW

Zum Beispiel Südtirol

Zu jW vom 9.2.: »Gnadenlos«

Wie könnte ein Ausweg aus dem Ukraine-Desaster aussehen? Beim Brasilien-Besuch des Bundeskanzlers bot Lula da Silva an, gemeinsam mit China zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln. In Anlehnung an die Minsk-Abkommen wäre ein Autonomiestatus der Donbass-Gebiete innerhalb der Ukraine vorstellbar. Gleiches sollte für die Krim möglich sein. Die Ukraine würde keine Gebiete verlieren, währen Russland die Rechte der russischstämmigen Ukrainer sichern könnte. Beide Seiten würden ihre Interessen und ihr Gesicht wahren. Seit 100 Jahren zeigt Südtirols Autonomie innerhalb Italiens, wie es geht. Dass bei gutem Willen auch die von Russland geforderte Neutralität der Ukraine möglich sein sollte, zeigt Österreich. Bis heute ist es nicht Mitglied der NATO. Dabei grenzte es bis Anfang der 1990er an die VR Ungarn und die Tschechoslowakei, also an den Warschauer Pakt. Brasiliens Neutralität und Chinas Einfluss auf Russland sind eine Chance, um das Leiden der Ukrainer zu beenden und weitere Eskalationen bis hin zum Atomkrieg zu bannen.

Christian Helms, Dresden

Kriegsziele längst erreicht

Zu jW vom 6.2.: »EU im Sanktionswahn«

Die Rand Corporation hatte 2019 mit ihrer Studie »Overextending and Unbalancing Russia« als ein Ideengeber für die westliche Eskalationspolitik im Ukraine-Konflikt fungiert. Die neueste Rand-Studie »Avoiding a Long War« könnte indes den Rückzug der USA aus dem Ukraine-Krieg einläuten. »The increase in energy prices alone is likely to lead to nearly 150,000 excess deaths (…) in Europe in the winter of 2022–2023«, heißt es dort. 150.000 Tote durch die EU-Sanktionspolitik. Wenn es darum geht, Russland zu ruinieren, ist offenbar keine Opferzahl zu hoch. Die US-Amerikaner haben in der Ukraine durchaus wichtige Kriegsziele längst erreicht, insbesondere die Abschaltung von Nord Stream 2, darüber hinaus eine Abkopplung Deutschlands von Russland und die Unterwerfung Deutschlands unter die US-Hegemonie, den gewinnbringenden Verkauf des US-Frackinggases nach Europa, den mit der Schwächung Europas verbundenen Kapitalfluss Richtung USA und last not least natürlich die Schwächung Russlands. Die Rand-Studie bezeichnet den Nachteil eines zu langen US-Engagements in der Ukraine denn auch ziemlich klar: »The United States would be less able to focus on other global priorities.« Heißt natürlich: Die USA sollten sich jetzt lieber auf den Konflikt mit China konzentrieren. Das scheint ernst genommen zu werden, wie die maßlos übertriebene Dramaturgie um die Lappalie des Wetterballons aus China zeigt. Die Bevölkerung wird schon mal auf Krieg gegen China umprogrammiert. So schön die Rand-Empfehlung klingt, den Ukraine-Krieg zu beenden, – schon die Stellvertreterkrieger in Syrisch-Kurdistan und Afghanistan hatte man unvermittelt fallenlassen –, so sehr sollte Europa sich auf seine eigenen Interessen besinnen und sich der US-amerikanischen Eskalationspolitik endlich verweigern(…). Es ist beschämend, wie unbedacht das Blut Hunderttausender Menschen in Europa für US-amerikanische Hegemonieinteressen vergossen wird.

Ulf Gerkan, Hannover

Bis zum Tabubruch

Zu jW vom 28./29.1.: »›Niemand weiß, wo die rote Linie verläuft‹«

Schritt um Schritt erweitern die NATO-Staaten ihre »Unterstützung« der Ukraine mit militärischem Gerät, Ausbildung, militärisch-logistischen Dienstleistungen. IPPNW warnt – wie viele andere – davor, dass keiner wisse, wann die rote Linie dessen, was Russland akzeptiert, überschritten sein wird. Mir geht immer wieder durch den Kopf, dass es den NATO-Strategen genau darum gehen könnte: ihre »Unterstützung« in kleinen Schritten immer weiter zu erhöhen; so lange, bis Russland eine erste nukleare Waffe einsetzt. Der Aufschrei über den Tabubruch wäre gewaltig. Die Ablehnung des nichtwestlichen Rests der Welt gegenüber der Isolierung Russlands würde wohl zusammenbrechen. Dann hätte der »Wertewesten« auch dieses Ziel erreicht.

Monika Bootz, Karben

Zwei Irrtümer

Zu jW vom 30.1.: »Faschisten an der Macht«

So erfreulich und notwendig die Richtigstellungen sind, die Ulrich Schneider in bezug auf die herrschende Deutung der Machtübertragung an den Faschismus vor 90 Jahren trifft – leider reproduziert auch er zwei verbreitete Irrtümer. Zu Recht weist er die Annahme zurück, die Wirtschaftskrise sei die Ursache des 30. Januar 1933. Die Krise hätte laut Schneider lediglich indirekt, weil sie in der Arbeiterbewegung eine verstärkte »Suche nach gesellschaftlichen Alternativen« hervorrief, die herrschenden Eliten (da sie über diese Entwicklung »besorgt« seien) dazu gebracht, den Ausweg im Faschismus zu suchen. Diese Interpretation würde nahelegen, der Arbeiterbewegung dann zu empfehlen, doch besser der Bourgeoisie nicht solche Sorgen zu bereiten, und ihr somit (…) die Verantwortung für den Faschismus zuzuschreiben. Die historischen Tatsachen stützen indes eine solche Interpretation nicht. Die herrschenden Banken- und Industriekreise Deutschlands hatten bereits spätestens Ende 1927/Anfang 1928 Kurs auf die Überwindung der parlamentarisch-liberalen Form ihrer Herrschaft und Zerschlagung der bürgerlichen Republik genommen, wie sich u. a. aus Protokollen des Reichsverbandes der Deutschen Industrie oder an der Gründung des »Bunds zur Erneuerung des Reiches« ablesen lässt. Nicht die Furcht vor einer zu starken Arbeiterbewegung war für die Bourgeoisie das Motiv hierzu (…), sondern ihr kontinuierliches und unersättliches Machtstreben (…). Die bürgerlich-demokratisch verfasste Weimarer Republik erschien ihr für dieses Machtstreben als Fessel. Die Darstellung der Nazis als letzter Schutz vor dem »Marxismus« entspringt dagegen der Werbestrategie der Faschisten selbst, die sich so dem gesamten Bürgertum empfehlen wollten. Die zweite Missdeutung findet sich in dem Satz: »Einzig die Schwerindustrie (Eisen- und Stahlindustrie) (…) stand von Anfang an auf der Seite der NSDAP.« Es braucht doch nur an den Maschinenbauindustriellen Ernst Borsig, den Siemens-Direktor Karl Burhenne, August von Finck und Kurt Schmitt von der Allianz-Versicherung erinnert werden (…), alle Repräsentanten des Monopolkapitals als solche (!) standen schon früh auf der Seite der NSDAP.

Jürgen Lloyd, Krefeld