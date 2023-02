Ob Chopin wohl auch schwul war?

Studio Munka/IKH Pictures Promotion Tragödie ohne tragischen Helden (Filmszene)

Aufblende. Ein verlassener Kleinstadtbusbahnhof. Ein paar Jungens zünden Böller in einem Papierkorb, latschen zu einem, der auf der Wartebank sitzt, schnorren eine Kippe und gehen wieder. Um Wolf Biermanns »Buckower Kleinstadtsonntag« zu zitieren: Ist hier was los? Nein, hier ist nichts los.

Die Handlung von »Brot und Salz« ist traditionell erzählt. Tymek (Tymoteusz Bies), der es aus dem Kaff an die Musikhochschule nach Warschau geschafft hat, kommt in den Semesterferien in seine Heimatstadt in der schlesischen Provinz zurück. Zum Wintersemester hat er bereits ein Stipendium für zwei Jahre in Düsseldorf in der Tasche. Er ist einer, der den Weg heraus aus seinem Milieu bereits gefunden hat. Anders als sein jüngerer Bruder Jacek (Jacek Bies), der zwar auch Pianist werden will, aber nach der ersten Absage vom Konservatorium bereits das Handtuch geschmissen und das Üben drangegeben hat.

Saufende Eltern

Die beiden vertreiben sich die Ferien damit, mit der Clique aus ihrer Schulzeit abzuhängen. In der Plattenbausiedlung, am Baggersee und in der neueröffneten Dönerbude. Diese Clique aus fünf oder sechs Jugendlichen ist kollektiv der eigentliche Held des Films. Die einzelnen Mitglieder sind nicht besonders individualisiert, die spärlichen Äußerungen über ihre Pläne und Hoffnungen zeichnen das Bild einer insgesamt hoffnungs- und perspektivlosen Situation: überarbeitete, saufende oder geschiedene Eltern, Rückkehr nach Polen nach gescheiterter Migration mit den Eltern, Hoffnungen, zum Herbst einen Job in Norwegen zu kriegen, sowie rudimentäre Englischübungen.

Ausgerechnet ein flächendeckend tätowierter Junge, der sich mit Mühe die elementare Konjugation »I am; you are« antrainiert, ist es, der in der Dönerbude die arabischen Betreiber wegen ihrer fehlenden Polnischkenntnisse anmacht. Die ständigen Pöbeleien sind die treibende Kraft, die den Konflikt mit den beiden Gastwirten vorantreibt. Wo Tymek anfangs noch versucht, mit den zwei Migranten zu reden, unterwirft er sich im Verlauf des Films der Gruppendynamik und lacht zumindest mit über die erst verbale, dann auch physische Aggression. Am Ende liegt Jacek erstochen auf dem Betonboden vor der Bude. Eine Tragödie ohne tragischen Helden.

Was den im September bei den Filmfestspielen in Venedig mit dem Juryspezialpreis der »Horizonte«-Reihe ausgezeichneten Film sehenswert macht, sind die Laiendarsteller, die Regisseur Damian Kocur ausgesucht hat. Tymoteusz Bies ist auch im wirklichen Leben Pianist (auch sein Bruder im Film wird von seinem realen Zwillingsbruder Jacek gespielt). Man merkt, dass er auch auf einem verstimmten Klavier seinen Chopin spielen kann und weiß, wovon er redet, wenn er einem Nachbarsjungen auf blutigstem Anfängerniveau zu erklären versucht, er solle mit der rechten Hand lauter spielen als mit der linken. Nicht einmal die Liebesfabel hellt das trostlose Bild auf: Tymek zieht mit einer hübschen Exklassenkameradin um die Häuser, aber als sie ihn verführen will, bleibt er desinteressiert. »Stimmt das eigentlich, dass Chopin auch schwul war?« fragt sie wütend und knallt die Tür zu.

Spiel im Dunkel

Es gibt kein Happyend. Die letzte Szene zeigt Tymek in einem Konzertsaal bei der Probe. Die Techniker gehen, das Licht geht aus, er spielt im Dunkel Chopins Nocturne op. 48, Nummer 1. Ein Stück, das auch Ivo Pogorelic unter dem frischen Eindruck des Todes seiner Frau gespielt haben soll. Das ist vielleicht das optimistischste Detail: Auch Tymek hat die Chance, es auf die Podien zu schaffen. Für den Rest gilt frei nach Carlo Levi: Christus kam nur bis Kattowitz.