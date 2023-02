90. Jahrestag der Ziegenhals-Tagung

IMAGO/Hohlfeld Das Ernst-Thälmann-Denkmal an der Greifswalder Straße in Berlin-Prenzlauer Berg

Max Renkl, Vorsitzender des Freundeskreises Ernst Thälmann e. V., erinnerte am Sonntag zum 90. Jahrestag der illegalen ZK-Tagung der KPD im »Sporthaus Ziegenhals« an mutige Widerstandskämpferinnen und -kämpfer:

(…) Wieder einmal versammeln wir uns hier, um an die mutigen Männer und Frauen zu erinnern, die sich hier am 7. Februar 1933, eine Woche nach der Machtübergabe an Hitler, versammelt hatten, um den organisierten Widerstand gegen das Naziregime zu beginnen, Schritte einzuleiten, die eigenen Partei organisiert in die Illegalität zu führen, und andererseits den Kurs entschlossen fortzusetzen, für den die KPD verstärkt seit 1931/32 einstand, nämlich wie Thälmann sagte, die »antifaschistische Einheitsfront zum Hauptkettenglied« der eigenen Politik zu machen. Deshalb forderte er auch seine Genossinnen und Genossen in Ziegenhals in der Stunde größter Gefahr auf, alles für diese Einheit der Antifaschisten zu tun, das heißt Massendemonstrationen, Massenstreiks, Generalstreik. Das Signal von Ziegenhals wurde von den rund 40 KPD-Funktionärinnen und -Funktionären im ganzen Land verbreitet. (…) 18 Teilnehmer der Tagung wurden durch die Faschisten ermordet.

Am gleichen Tag, am 7.2.33, versammelten sich 200.000 SPD-Mitglieder im Berliner Lustgarten und warteten auf das Signal ihres Vorstands, jetzt entschlossen gegen die braunen Mörderbanden vorzugehen. Statt ihre Macht sinnvoll zu nutzen, die die SPD-Führung in die Gewerkschaften hinein und in die Betriebe hatte, versagte sie auf ganzer Linie und forderte ihre Mitglieder zum »Abwarten« auf. Die »Witzblattfigur« Hitler wird »bald abwirtschaften«, beschwichtigte sie ihre Anhänger. Die Autorität der SPD-Führung war immer noch so groß, dass die Mehrheit der SPD-Arbeiter stillhielt.

Wenn wir uns hier versammeln, um Kraft zu schöpfen angesichts dieser Männer und Frauen von Format, dann stehen wir auch hier, um die geschichtliche Wahrheit zu verteidigen. Nämlich dass große Teile der Arbeiterklasse bereit waren, Hitler zu stürzen, dass wir gemeinsam dem braunen Spuk sehr schnell ein Ende gemacht hätten. Wir verteidigen die geschichtliche Wahrheit, dass Widerstand möglich war und dass es allerdings nur eine politische Kraft gab, die klar durchblickte und die richtigen Schlüsse zog, nämlich die KPD mit ihrem Vorsitzenden Thälmann. Deshalb: Einig gegen rechts! Kein Fußbreit den Faschisten!

Der Botschafter der Russischen Föderation in Deutschland, ­Sergej J. Netschajew, kondolierte am Wochenende zum Tod von Hans Modrow:

Mit tiefer Bestürzung haben wir die Nachricht vernommen, dass der langjährige deutsche Politiker, Bundestagsabgeordnete und der letzte Vorsitzende des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, Herr Hans Modrow, am heutigen Tage verstorben ist.

Herr Modrow wird uns immer in Erinnerung bleiben als ein guter Freund und ein treuer Befürworter der Förderung und nachhaltiger Entwicklung partnerschaftlicher und freundschaftlicher Beziehungen zwischen Russland und Deutschland. Als Vorsitzender des Ältestenrates der Partei Die Linke hat er als weitsichtiger und prinzipientreuer Politiker sich stets für gegenseitige Verständigung zwischen unseren Völkern stark gemacht. Unser aufrichtiges Beileid gilt den Nächsten des Verstorbenen sowie allen seinen Weggefährten und Freunden.