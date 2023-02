Die Eskalation stoppen

Rolf Vennenbernd/dpa Sie warnen vor »Rutschbahn« in Richtung Atomkrieg: Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer (Köln, 9.2.2023)

Das am Freitag von der Linke-Abgeordneten Sahra Wagenknecht und der Feministin Alice Schwarzer vorgelegte »Manifest für Frieden« stößt auf stetig wachsende Unterstützung. Rund 280.000 Menschen hatten bis Sonntag nachmittag die Onlinepetition unterzeichnet. Darin wird Bundeskanzler Olaf Scholz angesichts der drohenden Ausweitung des Ukraine-Krieges zum möglichen Atom- oder Weltkrieg dazu aufgerufen, »die Eskalation der Waffenlieferungen zu stoppen«. Der Kanzler solle »sich auf deutscher wie europäischer Ebene an die Spitze einer starken Allianz für einen Waffenstillstand und für Friedensverhandlungen setzen«.

Für den 25. Februar – einen Tag nach dem Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine – rufen Wagenknecht und Schwarzer zusammen mit Brigadegeneral a. D. Erich Vad zu einer Großkundgebung vor dem Brandenburger Tor in Berlin auf. Der rechtskonservative General, der militärischer Berater der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel war, findet sich auch unter den 79 teils prominenten Erstunterzeichnern des Manifests. Mit dabei sind so unterschiedliche Persönlichkeiten wie die Theologin Margot Käßmann, der Liedermacher Reinhard Mey, der EU-Abgeordnete und Vorsitzende der Satirepartei Die PARTEI Martin Sonneborn, der CSU-Politiker Peter Gauweiler und der frühere EU-Kommissar Günter Verheugen.

Der Kovorsitzende der AfD, Tino Chrupalla, der in der vergangenen Woche eine im Kern zwar nationalistisch begründete, aber von ihren Forderungen ähnliche »Friedensinitiative« seiner Fraktion vorgestellt hatte, bekundete am Freitag auf Twitter, ebenfalls die Petition unterzeichnet zu haben. Für Wagenknechts NATO-freundliche Gegner innerhalb wie außerhalb ihrer Partei war dies ein willkommener Anlass, hier eine »Querfront« zu wittern.

Aus verschiedenen Strömungen und Gliederungen der Partei Die Linke kamen Anträge auf Unterstützung des Manifestes und der Friedenskundgebung. Beklagt wird in zwei noch nicht behandelten Anträgen an den Berliner Landesvorstand sowie den geschäftsführenden Landesvorstand in Sachsen, dass außerparlamentarische Aktivitäten der Friedensbewegung in der letzten Zeit »meist ohne Unterstützung unserer Partei« stattfanden. Die Kundgebung am 25. Februar biete »die vielleicht einmalige Chance, mit einer bundesweiten Mobilisierung und einer sehr hohen Teilnehmerzahl einen wichtigen Erfolg für die Friedensbewegung in unserem Land zu erringen«. Entsprechende Anträge sollen nach jW-Kenntnis in weiteren Landesverbänden eingebracht werden.

Bei der Sitzung des Bundesparteivorstandes am Wochenende in Berlin lagen zum Tagesordnungspunkt »Stoppt den Krieg in der Ukraine« gleich sechs Anträge vor. So hatte der Bundessprecherkreis der Sozialistischen Linken die Unterstützung der Initiative von Wagenknecht und Schwarzer gefordert. Der Bundessprecherrat der Kommunistischen Plattform (KPF) brachte – ohne Verweis auf das Manifest – einen Antrag ein, wonach die Partei Sanktionen gegen Russland ebenso wie Waffenlieferungen »in jedwede Richtung« ablehnen müsse. Die Linke solle die Bundesregierung dazu auffordern, »diplomatisch Schritte zu gehen, die dazu beitragen, dass zwischen den Kriegsparteien wieder verhandelt wird und zunächst ein Waffenstillstand zustande kommt.« Es gelte die Situation zu beenden, in der rechte Demagogen Menschen vorgaukeln können, die AfD sei die deutsche Friedenspartei, begründete Ellen Brombacher, Mitglied im KPF-Bundessprecherrat, den Antrag. »Es kann nicht sein, dass ein Herr Chrupalla uns mit einem Federstrich vorschreibt, wie wir uns zu friedenspolitischen Initiativen verhalten.«

Die Diskussion über die Anträge sei am Sonntag in geschlossener Sitzung erfolgt, erfuhr jW von der KPF. Die drei nicht dem Parteivorstand angehörenden Antragsteller, darunter Brombacher, konnten sich daher nicht daran beteiligen. Da ein zuerst abgestimmter Antrag des Parteivorstandes eine Mehrheit gefunden habe, seien die anderen fünf Anträge – darunter zwei zu der Friedenskundgebung am 25. Februar – gar nicht erst behandelt worden. Der Vorstandsantrag war zu jW-Redaktionsschluss noch nicht veröffentlicht.