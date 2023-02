Trauer um Hans Modrow

Britta Pedersen/dpa Hans Modrow beim Bundesparteitag der Partei Die Linke 2018 in Leipzig

Wenige Tage nach seinem 95. Geburtstag am 27. Januar ist Hans Modrow, der letzte DDR-Ministerpräsident mit SED-Parteibuch, in der Nacht zum Sonnabend in einem Berliner Krankenhaus verstorben. Nachdem er einen Schlaganfall erlitten hatte, war er zu Wochenbeginn in die Klinik eingeliefert worden. »Hans Modrow wird in unserer Partei als überzeugter Sozialist, aufrechter Mensch und wichtige Persönlichkeit fehlen«, schrieben die Linke-Parteivorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan in einem Nachruf. Fraktionschef Dietmar Bartsch und sein Vorgänger Gregor Gysi erklärten: »Damit verliert unsere Partei eine bedeutende Persönlichkeit.«

Hans Modrow gehörte zu den herausragenden Funktionären der DDR und war in den späten 80er Jahren von großen Teilen der DDR-Bevölkerung als politischer Hoffnungsträger gesehen worden. Von November 1989 bis April 1990 sorgte er als Premierminister mit dafür, dass die Veränderungen im Land ohne Gewalt und Blutvergießen erfolgten. Modrow gehörte nach dem Ende der DDR bis 1994 dem Deutschen Bundestag als Abgeordneter der PDS an und wurde 1999 ins EU-Parlament gewählt. Später versuchte er als Vorsitzender des Ältestenrates der Partei Die Linke, Einfluss auf innerparteiliche Diskussionen zu nehmen, was in den letzten Jahren zunehmend Kontroversen mit der Führungsriege zur Folge hatte. Im Frühjahr 2022 wurde der Ältestenrat aufgelöst. Modrow wurde bei der Neubesetzung nicht mehr berücksichtigt.

Der 1928 in einem pommerschen Dorf geborene Modrow war politisch und publizistisch bis ins hohe Alter aktiv. Vor dem Bundesverwaltungsgericht erzwang er im Februar 2018 die Herausgabe seiner BND-Akten, die der Auslandsnachrichtendienst seit Beginn der 1950er Jahre bis 1990 über ihn angelegt und dessen Herausgabe die Bundesbehörde verweigert hatte. Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz observierte ihn seit Mitte der 60er Jahre. Bis zuletzt arbeitete Modrow an der Verarbeitung der ihm zugänglich gemachten Akten, das Manuskript soll nun postum erscheinen.

Mit Anzeigen in mehreren Tageszeitungen hatte Hans Modrow vor seinem 95. Geburtstag darum gebeten, nicht ihn zu beschenken, sondern einen Solidaritätsbeitrag für die Schule »Tamara Bunke« auf Kuba zu spenden. Dabei war ein fünfstelliger Betrag zusammengekommen.