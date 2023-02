EU-Abgeordneter wegen Korruption in Haft

Brüssel. Im Korruptionsskandal um das EU-Parlament ist ein weiterer Abgeordneter festgenommen worden. Der sozialdemokratische EU-Abgeordnete Marc Tarabella aus Belgien sei zur Vernehmung in die Räumlichkeiten der Bundespolizei in Brüssel gebracht worden, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Tarabella steht im ­Verdacht, Vergünstigungen vom Golfstaat Katar erhalten zu haben. Ihm war bereits Anfang des Monats seine ­parlamentarische Immunität entzogen worden. Parallel zu der Festnahme wurden am Freitag nach Angaben der ­Justiz mehrere Büros im Rathaus von Anthisnes durchsucht, wo Tarabella Bürgermeister ist. Eine weitere Durchsuchung betraf demnach »einen Banktresor in Liège«, der dem Abgeordneten gehören soll. (AFP/jW)