Belarus entrüstet über Grenzschließung Polens

Minsk. Belarus hat am Freitag die Entscheidung Polens, einen Grenzübergang ­zwischen den beiden Ländern zu schließen, als »katastrophal« verurteilt und erklärt, dies könne zu einem Zusammenbruch auf beiden Seiten der Grenze führen. Warschau hatte am Donnerstag erklärt, dass es aus Sicherheitsgründen einen wichtigen Grenzübergang nach Belarus bei Bobrowniki ab Freitag mittag schließen werde. Demnach werden nur noch zwei von sechs wichtigen Landübergängen entlang der 400 Kilometer langen Grenze zwischen den beiden Ländern geöffnet sein. Die Belastung der verbleibenden zwei Kontrollpunkte werde sich »kritisch erhöhen«, hieß es in einer Erklärung. Minsk glaubt, dass Warschau damit die Situation an der Grenze weiter verschärfen wolle. (Xinhua/jW)