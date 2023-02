Bund vor Übernahme von Tennet-Stromnetz

Berlin. Der Bund steht vor der Komplettübernahme der deutschen Sparte des niederländischen Stromnetzbetreibers Tennet. Der Konzern erklärte sich am Freitag bereit, mit der Bundesregierung einen »vollständigen Verkauf (…) zu akzeptablen Bedingungen auszuloten«. Das Wirtschaftsministerium reagierte mit: »Das begrüßen wir.« Minister Robert Habeck hat sich wiederholt für eine Beteiligung an Tennet ausgesprochen. Die deutsche Tochter hat großen Investitionsbedarf. In der BRD ist Tennet einer von vier Netzbetreibern. Der Bund hat 2018 bereits 20 Prozent am ostdeutschen Betreiber 50 Hertz übernommen. Zudem greift die KfW nach einer Minderheitsbeteiligung an Transnet BW. (Reuters/jW)