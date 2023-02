Scholz kommt zur »Sicherheitskonferenz«

Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird nächste Woche an der Münchner »Sicherheitskonferenz« teilnehmen, bei der es vor allem um den Krieg in der Ukraine gehen wird. Am Freitag werde der Kanzler eine Rede halten und am Rande der Konferenz Gespräche mit anderen Teilnehmern führen, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Freitag in Berlin. Weitere Einzelheiten nannte sie nicht. Insgesamt werden rund 40 Staats- und Regierungschefs, mehr als 90 Minister und mehrere Chefs von internationalen Organisationen in München erwartet. Vertreter Moskaus sind nicht eingeladen. (dpa/jW)