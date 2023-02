Minusrekord bei Meereis um die Antarktis

Bremerhaven. Die von Eis bedeckte Fläche auf den Meeren rund um die Antarktis ist so klein wie noch nie seit Beginn der satellitengestützten Messungen vor rund 40 Jahren. Das teilte das Alfred-Wegener-Institut (AWI) am Freitag in Bremerhaven mit. Demnach waren Anfang Februar lediglich noch 2,2 Millionen Quadratkilometer mit Meereis bedeckt. Damit wurde das bisherige Rekordminimum vom 24. Februar vergangenen Jahres schon Wochen vor Ende der sommerlichen Schmelzperiode unterboten. (AFP/jW)