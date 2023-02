Anschlag mit Auto in besetztem Ostjerusalem

Ostjerusalem. In Ostjerusalem, das von Israel besetzt wird, ist am Freitag ein Auto an einer Bushaltestelle bei einer jüdischen Siedlung in eine Menschenmenge gefahren. Dabei habe es zwei Tote gegeben, darunter ein sechsjähriges Kind, teilte die israelische Polizei mit. Mindestens fünf Menschen seien verletzt worden. Der mutmaßlich palästinensische Attentäter wurde demnach »neutralisiert«. Es war zunächst unklar, ob er getötet wurde. Ein Sprecher der in Gaza herrschenden Hamas teilte mit, der Angriff sei »eine natürliche Reaktion auf alle Verbrechen der Besatzung gegen das palästinensische Volk«. (dpa/jW)