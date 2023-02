US-Kammer verurteilt »Spionage« Chinas

Washington. Das US-Repräsentantenhaus hat Chinas angebliche Spionage mit einem Beobachtungsballon einstimmig und überparteilich verurteilt. Es handle sich um eine »dreiste Verletzung« der Souveränität der USA, hieß es in einer am Donnerstag (Ortszeit) verabschiedeten Resolution. Die Kongresskammer prangerte auch an, dass China die »internationale Gemeinschaft« mit falschen Behauptungen habe täuschen wollen. US-Präsident Joseph Biden erklärte in einem Interview des Fernsehsenders Telemundo, es habe zwar keine größere Bedrohung der Sicherheit gegeben, aber »in jedem Fall eine Verletzung des Völkerrechts – es ist unser Luftraum«. (dpa/jW)