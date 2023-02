Ken Regan/ZDF Andrew Beckett (Tom Hanks, r.) und Miguel Alvarez (Antonio Banderas, l.) in »Philadelphia«

Endlich zu Hause?

Vom Leben nach der Straße

Obdachlose bekommen eine eigene Wohnung. Nach dem »Housing First«-Prinzip sind die Mietverträge, die sie für ihre Wohnungen in einem Hannoveraner Neubau erhalten, nicht befristet und an keine Bedingungen geknüpft. Ein neuer Alltag beginnt – mit Altlasten, denn damit sind Schulden, Krankheiten und Süchte nicht etwa ad acta gelegt. D 2022.

NDR, 15.00 Uhr

Monaco

Kleines Land ganz groß

Monaco ist mehr als nur Formel 1, mediokres Ligue-1-Männerbolzen und Tummelplatz sackreicher Monarchen, die sich verhalten, als hätte RTL eine permanente Liveschalte aus ihrem Leben installiert. Es gibt Imker, Wanderfalken, pflegebedürftige Schildkröten, kurzum: Die Welt geht am Spielhöllenparadies nicht vorbei. D 2021.

Arte, 16.55 Uhr

Spider-Man: Homecoming

Nach dem ersten sensationellen Kampf mit den Avengers kehrt Peter Parker in seine Heimat zurück. Seinem Mentor Tony Stark will er beweisen, dass er mehr ist als nur der nette Spider-Man aus der Nachbarschaft. Mit Tom Holland und Robert Downey jr. USA 2017.

RTL 2, 20.15 Uhr

Föhr im Winter – Ruhe nach dem Ansturm

Gut 8.000 Menschen leben auf der nordfriesischen Insel Föhr. Während die Touristen kommen und gehen, bleiben die Hiesigen auch winters da und machen es sich gemütlich: Mit transportablen Saunen am Sandstrand, selbstgebranntem Whisky und Bingoabenden in der Dorfkneipe wird Luft geholt, bevor die neue Saison beginnt. D 2023.

NDR, 20.15 Uhr

Philadelphia

Im Sommer letzten Jahres, am 14. Juli, veröffentlichte das New York Times Magazine ein Interview, das es mit Tom Hanks über dessen Œuvre geführt hatte. »Philadelphia« fehlte dabei nicht, und so kam Hanks darauf zu sprechen, ob es denn überhaupt noch legitim sei, dass jemand wie er eine Rolle wie die des HIV-positiven homosexuellen Anwalts Andrew Beckett spielen könne: »Das haben wir hinter uns, und ich glaube, dass die Leute das Unauthentische eines Heteromannes, der einen schwulen Mann spielt, nicht mehr akzeptieren würden.« Was sie aber akzeptieren müssen, ist »Philadelphia« mit Tom Hanks in einer Rolle, die er nie wieder spielen wird. USA 1993.

ZDF Neo, 21.40 Uhr

Nach Hause telefonieren!

Wie E. T. Kinos und Herzen eroberte

Steven Spielberg landete viele Treffer und griff auch mal ins Klo. Mit »E. T. the Extra-Terrestrial« setzte er 1982 einen Meilenstein der populären Filmgeschichte. Die Dosierung von Kindern verschiedener Altersstufen, sanfter Action und verfremdeter Niedlichkeit ist seitdem Rezept im Kochbuch für Blockbuster à la Hollywood. F 2022.

Arte, 22.40 Uhr