Fleischproduktion in BRD stark gesunken

Wiesbaden. Die Fleischproduktion in Deutschland ist im vergangenen Jahr um 8,1 Prozent und damit stark zurückgegangen. Die gewerblichen Schlachtunternehmen produzierten rund sieben Millionen Tonnen Fleisch, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Das waren 0,6 Tonnen weniger als im Vorjahr. Im Jahr 2016 hatte die Fleischproduktion mit 8,3 Millionen Tonnen einen bisherigen Höchstwert erreicht. Seitdem sank sie den Statistikern zufolge jedes Jahr. (dpa/jW)