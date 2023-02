Kabinett beschließt Forschungsstrategie

Berlin. Die Bundesregierung will die Forschungs- und Innovationsförderung künftig verstärkt auf sechs große Schwerpunkte konzentrieren, darunter die Bereiche Gesundheit, Energie, Klimaschutz, aber auch Weltraum. Das geht aus der »Zukunftsstrategie zu Forschung und Innovation« hervor, die das Bundeskabinett am Mittwoch verabschiedete. Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) nennt darin drei Ziele: Deutschland müsse in enger Kooperation mit den EU-Partnern »Technologieführerschaft« verteidigen »und in Teilen auch neu erringen«. Der Transfer von der Forschung in die Anwendung müsse durch eine engere Zusammenarbeit etwa mit der Wirtschaft verbessert werden. (Reuters/jW)