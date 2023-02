Freiheitsstrafen für IS-Ehepaar

Stuttgart. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat ein Ehepaar wegen Mitgliedschaft im »Islamischen Staat« (IS) und Unterstützung der Dschihadistenvereinigung zu Haftstrafen verurteilt. Der 31jährige aus dem Irak stammende Mann wurde zu sechs Jahren Haft wegen der Mitgliedschaft beim IS, Verstößen gegen das Außenwirtschaftsgesetz, der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Urkundenfälschung verurteilt. Seine gleichaltrige Frau zu zwei Jahren Freiheitsstrafe. Ab 2020 sammelten die beiden Spendengelder in Höhe von rund 12.000 Euro für den IS und leiteten diese nach Syrien und in den Libanon weiter. (AFP/jW)