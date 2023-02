Kautschukindustrie: IG BCE fordert kräftiges Lohnplus

Hannover. In Hannover haben am Mittwoch die Tarifgespräche für die rund 70.000 Beschäftigten in der deutschen Kautschukindustrie begonnen. Die IG BCE verlangt ein Inflationsgeld als Einmalzahlung wegen der starken Teuerung und ein »deutliches, dauerhaftes« Einkommensplus, um den Verlust der Kaufkraft zu dämpfen. Eine genaue prozentuale Lohnforderung hat die Gewerkschaft zunächst nicht beziffert, sie verlangt jedoch mindestens 3.000 Euro in Form von Einmalzahlungen. Der Arbeitgeberverband der Deutschen Kautschukindustrie (ADK) lehnt das ab und verweist auf eine bereits »schwierige Kostenlage«. (dpa/jW)