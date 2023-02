BRD-China-Handel auf Rekordhoch

Berlin. Der Handel der deutschen Wirtschaft mit China ist im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert gestiegen. Zwischen beiden Ländern wurden Waren im Wert von rund 298 Milliarden Euro gehandelt. Das ist ein Wachstum von rund 21 Prozent im Vergleich zu 2021, wie aus Reuters am Mittwoch vorliegenden Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Damit blieb die Volksrepublik das siebte Jahr in Folge der wichtigste deutsche Handelspartner, gefolgt von den USA (rund 248 Milliarden Euro). In die BRD eingeführt wurden Waren im Wert von gut 191 Milliarden Euro und damit gut ein Drittel mehr als 2021, vor allem Elektronik, aber auch Bekleidung, Maschinen und chemische Produkte. Die Exporte in die Volksrepublik legten um 3,1 Prozent auf rund 107 Milliarden Euro zu. In der Handelsbilanz weist die BRD damit ein Defizit von rund 84 Milliarden Euro aus. (Reuters/jW)