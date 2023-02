Vatermörder feiern sich

Kai Pfaffenbach/REUTERS »Omas gegen rechts« und junge Antifaschistinnen protestieren gegen AfD-Feier (Königstein, 6.2.2023)

Die »Alternative für Deutschland« feierte am Montag abend in Königstein im Taunus ihr zehnjähriges Bestehen. Im wenige Kilometer entfernten Oberursel war die Partei, die heute rund 30.000 Mitglieder zählt und im Bundestag sowie 15 Landtagen vertreten ist, am 6. Februar 2013 von einem Kreis von rund 20 Personen um den Ökonomieprofessor Bernd Lucke und den konservativen Publizisten Konrad Adam aus der Taufe gehoben worden.

Deren Thema war damals die Kritik an der Euro-Rettungspolitik der Bundesregierung, die von den nicht primär exportorientierten Fraktionen des deutschen Kapitals als existenzgefährdend angesehen wurde. Andere Inhalte, wie etwa die Warnung vor einer vermeintlich drohenden Islamisierung Deutschlands, spielten in der damaligen »Professorenpartei«, die Zulauf vor allem von früheren Mitgliedern der Union und FDP erhielt, anfangs nur eine untergeordnete Rolle. Inzwischen hat ein Großteil der Gründungsmitglieder ebenso die Partei verlassen wie mehrere frühere Parteivorsitzende. Als Austrittsgrund wurde oft angeführt, die Partei habe sich immer weiter nach rechts entwickelt und werde mittlerweile vom völkisch-faschistischen Flügel dominiert.

Damit dürfte der Bundestagsabgeordnete Martin Renner, der als einziger der Gründer bei der Jubiläumsfeier im Haus der Begegnung dabei war, kein Problem haben. »Es kann und darf uns niemals um einen Platz am Katzentisch des globalistischen, ökosozialistischen und kulturmarxistischen Leviathans gehen, sondern um dessen Höllensturz«, tönte der Abgeordnete vielmehr im Duktus der Neuen Rechten. Die Partei- und Fraktionsvorsitzenden Tino Chrupalla und Alice Weidel zeigten sich mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, wo Umfragen die Partei zum Teil als stärkste Kraft sehen, zuversichtlich, dass die AfD auf absehbare Zeit in Deutschland mitregieren werde.

Der Abend endete mit einem Konfettiregen und dem Absingen der deutschen Nationalhymne. Vor der Halle hatten sich rund 700 Gegendemonstranten versammelt. Zum Protest aufgerufen hatten unter anderem der Landesausländerbeirat, die hessischen Landesverbände der AWO, des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, des DGB und der Naturfreunde sowie der Zentralrat der Muslime. »Ganz Hessen hasst die AfD« und »Nazis raus!« wurde skandiert. Auf einem Banner hieß es »Königstein ist bunt statt braun«, neben Regenbogenfahnen wurde auch eine ukrainische Fahne geschwenkt.

Die Fahne mit der weißen Friedenstaube auf blauem Grund, die im Grunde auf so einer Kundgebung zu vermuten wäre, findet sich dagegen heute im Social-Media-Profil verschiedener AfD-Politiker und Parteigliederungen. Denn Chrupalla ist bemüht, seine innenpolitisch ebenso nationalistisch wie militaristisch ausgerichtete Partei als »Friedenspartei« zu positionieren. Auf der Zehnjahresfeier kritisierten Chrupalla und der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland so erneut die Waffenlieferungen an die Ukraine und erklärten, dieser Krieg gehe Deutschland nichts an.

Demonstrativ hatte Chrupalla zudem in der vergangenen Woche zum 80. Jahrestag des Sieges der Roten Armee gegen die Naziwehrmacht in Stalingrad dem russischen Botschafter Sergej Netschajew auf den Seelower Höhen bei Berlin nach einer Kranzniederlegung die Hand gedrückt. Dieser Auftritt stieß allerdings ebenso auf Ablehnung der vor allem in den Westlandesverbänden der AfD noch einflussreichen Nationalkonservativen wie ein aus deren Sicht zu russlandfreundlicher »nachhaltiger Friedensplan mit Sicherheitsgarantien für die Ukraine und Russland«, den der bald 82jährige Gauland in den Bundestag einbringen wollte.

Eine vor allem von Westabgeordneten geforderte Verurteilung des russischen Angriffskriegs fehlte darin, dafür wurde die Anerkennung der Krim als integraler Bestandteil des russischen Staatsgebiets gefordert. Sowohl der mittlerweile zur »Friedensinitiative« geschrumpfte und entschärfte Antrag als auch der Chrupalla-Auftritt auf den Seelower Höhen sollten am Dienstag in der Fraktionssitzung diskutiert werden, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland meldete.