Neukölln-Komplex: Nächster Freispruch

Berlin. Im Fall einer rechten Anschlagsserie im Bezirk Neukölln hat das Amtsgericht Berlin-Tiergarten auch den zweiten Hauptangeklagten vom Vorwurf der Brandstiftung freigesprochen. Dafür wurde Sebastian T. unter anderem für das Anbringen von Neonaziaufklebern und Schriftzüge sowie Betrug am Dienstag zu anderthalb Jahren Haft verurteilt. Die Generalstaatsanwaltschaft der Hauptstadt hatte T. sowie dem 39jährigen Tilo P. zur Last gelegt, in einer Nacht im Februar 2018 zuerst das Autos eines Neuköllner Buchhändlers sowie anschließend das des Linken-Politikers Ferat Kocak gemeinschaftlich angezündet zu haben. (AFP/jW)