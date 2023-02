Kaum mehr als Peanuts

Mary Altaffer/AP/dpa Gewinnung von Solarenergie am New Yorker Flughafen LaGuardia

Skepsis ist angebracht angesichts der Gespräche, die Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire seit Montag in Washington führen. Der Inflation Reduction Act (IRA) ist das alles dominierende Thema: das neue US-Gesetz, das annähernd 370 Milliarden US-Dollar bereitstellt, um den Aufbau der Industrie für die Energiewende in den Vereinigten Staaten zu fördern. Es treibt Habeck und Le Maire zu Verhandlungen in die US-Hauptstadt, weil es Zulieferungen aus der EU für klimafreundliche US-Produkte ausgrenzt und komplette Industriebetriebe zur Abwanderung aus Europa nach Nordamerika zu motivieren droht. Warum soll man in der schwächelnden EU investieren, wenn man für dasselbe Vorhaben in den USA sehr viel Geld einsacken kann? Am Ende könnte womöglich eine brummende CO2-neutrale US-Industrie stehen, die die EU mit ihren klimafreundlichen Waren überschwemmt, während das alte Europa industriell nur noch schwach dahindümpelt. Habeck und Le Maire sprechen also in Washington vor.

Ihre Optionen sind dürftig. Die USA legen sämtliche Schalter um, um sich für ihren finalen Machtkampf gegen China zu stärken – auch industriell. Berlin, Paris und Brüssel wiederum haben sich mit dem Ukraine-Krieg in eine umfassende Abhängigkeit von Washington begeben, die ihnen nur geringen politischen Spielraum lässt. Wie sie in dieser Lage die auf Höchsttouren laufende US-Regierung veranlassen wollen, aus dem IRA nicht das Maximum für ihr Land herauszuholen, sondern Rücksichten zu nehmen, ist nicht klar. Denkbar wären kleine Zugeständnisse; so könnte Washington den Kauf von Elektroautos auch dann subventionieren, wenn in den Fahrzeugen Bauteile aus Europa stecken. Weil aber mehr als Peanuts kaum drin sind, hat die EU-Kommission bereits Pläne vorgelegt, die darauf hinauslaufen, mit den US-Subventionen möglichst gleichzuziehen – vor allem den Green Deal Industrial Plan.

Dabei zeichnet sich schon jetzt neuer Ärger ab – diesmal innerhalb der EU. Eigentlich wäre für Handelsstreitigkeiten bekanntlich die Kommission zuständig. Dass nun zwei Minister der beiden mächtigsten Mitgliedstaaten die Sache in die Hand nehmen, spricht Bände. Dies übrigens auch, weil Deutschland und Frankreich schon von den aktuellen Erleichterungen in Sachen Subventionen profitieren. So erlaubt es Brüssel nun, Unternehmen, die für Investitionen in den USA immense Zuschüsse aus dem IRA erhalten könnten, in gleicher Höhe zu subventionieren, wenn sie ihre Investitionen in Europa tätigen. Das Geld dafür aber haben, ist man ehrlich, nur die beiden stärksten Mitgliedstaaten, die nun ihre Minister zusätzlich in Washington verhandeln lassen, faktisch wohl im Interesse ihrer Kfz-Industrie von Volkswagen bis Renault. Profitieren vom IRA die USA, so profitieren von der Reaktion der EU einmal mehr deren Wohlstandszentren: Wer hat, dem wird gegeben.