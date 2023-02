Faeser will reden

Wolfgang Maria Weber/imago Vielerorts werden Klagen über zu geringe materielle Unterstützung für eine adäquate Versorgung laut (Kirchseeon, 24.3.2022)

Bevor zählbare Unterstützung geleistet wird, soll erst einmal wieder beraten werden: Der von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Sonntag abend im ZDF angekündigte Flüchtlingsgipfel soll Ende Februar oder Anfang März organisiert werden. Dann sollen sich die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände mit den Innenministern von Bund und Ländern zusammensetzen, sagte der Sprecher des von Faeser geleiteten Ministeriums, Maximilian Kall, am Montag in Berlin.

Die Ankündigung der SPD-Politikerin erfolgte nach monatelangen Rufen von Kommunen, bei der Versorgung und Unterbringung von Geflüchteten seien die Kapazitäten zusehends erschöpft. Faeser sehe, dass nach wie vor Handlungsbedarf bestünde, sagte sie in der ZDF-Sendung »Berlin direkt«. Deswegen würde sie jetzt wieder alle Beteiligten zu einem Spitzentreffen in ihr Ministerium einladen. Sie werde die Einladungen noch in dieser Woche verschicken, »weil ich glaube, wir müssen in einer gemeinsamen Kraftanstrengung alles dafür tun, die Kommunen zu entlasten«.

Als einer der kommunalen Akteure forderte der Landkreistag dagegen am Montag, dass sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) persönlich um die Begrenzung von »irregulärer Migration und die Probleme bei der Versorgung von Flüchtlingen« kümmere – verknüpfte also in einem Atemzug die Solidarität gegenüber Bedürftigen mit der reaktionären Forderung nach größerer Abschottung. »Es fehlt an Wohnungen, an Kitaplätzen, an Lehrern für Schulen und Sprachkurse. Auch deshalb vergrößern sich die gesellschaftlichen Spannungen«, erklärte Landkreistagspräsident Reinhard Sager. Er verwies darauf, dass Faesers Ministerium gar nicht zuständig für Finanzfragen sei. Dies habe Faeser bei ihrem Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden im Oktober bereits verdeutlicht. Deshalb bräuchten die Landkreise dringend politische Unterstützung aus dem Kanzleramt. Denn nur dort liege die »übergreifende Kompetenz in allen uns berührenden Fragen«, so Sager am Montag.

Zwar hatte der Bund zuletzt während einer Ministerpräsidentenkonferenz Anfang November zusätzliche 1,5 Milliarden Euro für die Versorgung von Geflüchteten bereitgestellt. Doch der Fokus lag damals schon auf den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Für deren Aufnahmen waren zuvor zwei Milliarden Euro exklusiv zugesagt worden. Für Asylsuchende aus anderen Ländern war eine jährliche Pauschale von 1,25 Milliarden Euro angekündigt worden.

In der Debatte bleibt die traditionelle Abschiebepartei CSU ihrer Mission treu, möglichst viele für das hiesige Kapital »unbrauchbare« Menschen schnellstmöglich des Landes zu verweisen. So forderte Andrea Lindholz, stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, am Montag im ZDF-»Morgenmagazin« im gewohnten Jargon, »Anreize« zu beseitigen, die für einen zusätzlichen »Flüchtlingsstrom« sorgen würden. Gemeint waren Sonderaufnahmeprogramme wie zum Beispiel für afghanische Flüchtlinge. Solche müssten gestoppt werden, um sogenannte irreguläre Migration zu verhindern, beharrte Lindholz.

Im Gegensatz dazu sprach sich Clara Bünger, fluchtpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, für öffentliche Investitionen in kommunale Infrastruktur an Stelle von einer Politik der Abschottung aus. Schließlich dürfe der Bund die Kommunen und die Länder mit den steigenden Zahlen Schutzsuchender nicht allein lassen. Ein weiterer Flüchtlingsgipfel sei daher sinnvoll. Ob dieser nun im Kanzleramt oder beim Bundesinnenministerium stattfinde, sei dagegen Bünger zufolge nachrangig. Wichtiger sei, dass endlich »nachhaltige Strategien« gefunden würden, um allen Geflüchteten ein »gutes Ankommen« zu ermöglichen.

Dafür müsse »massiv in bezahlbaren Wohnraum, Kitas und Schulen investiert werden«, erklärte Bünger am Montag. Filiz Polat, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, forderte gegenüber der Welt (Montagausgabe), dass Geflüchtete nicht mehr verpflichtet werden sollen, in Erstaufnahmeeinrichtungen zu wohnen, obwohl sie bei Verwandten unterkommen könnten. Außerdem verlangte die Grünen-Politikerin, dass Arbeitsverbote für Asylsuchende abgeschafft werden.