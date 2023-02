Erdbeben trifft Krisenregion

SANA/REUTERS Suche nach Überlebenden: Trümmerfeld in der syrischen Stadt Latakia (6.2.2023)

Ein schweres Erdbeben im Südosten der Türkei hat den Norden Syriens und die gesamte östliche Mittelmeerküste der Türkei, Syriens, des Libanon und Israels bis zum Gazastreifen erschüttert. Das Beben hatte sein Epizentrum bei der türkischen Stadt Kahramanmaras und wurde etwa 20 Kilometer unter der Erdoberfläche mit einer Stärke von 7,8 auf der Richterskala gemessen. In der Türkei waren neben Kahramanmaras auch Malatya, Gaziantep und Iskenderun betroffen. Im Norden Syriens traf es vor allem die Städte und die gleichnamigen Provinzen Aleppo, Idlib, Latakia, Tartus und Hama. Auch in Damaskus und in Beirut waren die Erdstöße zu spüren. Im Lauf des Tages erschüttert ein weiteres Beben der Stärke 7,5 die Südosttürkei.

Die Menschen wurden im Schlaf überrascht, als das Beben am frühen Montag morgen um 3.20 Uhr (Ortszeit Beirut) zahlreiche Häuser zum Einsturz brachte. In Syrien war es aufgrund der veränderten Winterzeit 4.20 Uhr. Die Autorin erlebte das Beben in einem Beiruter Hotel, das ordentlich schwankte. Viele Menschen liefen auf die Straße, waren verängstigt und verwirrt über das Geschehen. Eine junge Frau brach sich ein Bein, als sie auf einer Treppe ausrutschte und unglücklich stürzte.

Seit Tagen erlebt die Region im östlichen Mittelmeerraum schwere Unwetter mit Schnee in den Bergen und sintflutartigen Regenfällen und Gewittern, die Überflutungen und Erdrutsche auslösten. Für die Menschen, die aufgrund der Auswirkungen des Krieges in Syrien seit 2011 bereits schwere Verluste hinzunehmen haben und die in Flüchtlingslagern in der Türkei, in Idlib und im Libanon ausharren, ist das Erdbeben eine weitere schwere Belastung.

In den Flüchtlingslagern in Idlib konnten die Menschen bei den Erdstößen ihre Zelte und einfachen Häuser schnell verlassen. Anders in den Städten, wo in der Türkei und auch in Aleppo zahlreiche Häuser einstürzten. Über soziale Medien und lokale Radio- und Nachrichtenstationen wurden Bilder aus Aleppo gezeigt. Menschen, die sich auf der Straße befanden, liefen in Panik davon, während hinter ihnen ganze Häuserreihen einstürzten.

Die schweren Kämpfe in und um Aleppo zwischen 2012 und 2016 haben viele mehrstöckige Häuser stark beschädigt. Der Stadtrat von Aleppo hat wiederholt an die Menschen appelliert, diese Gebäude zu verlassen. Doch angesichts eines Mangels an Unterkünften leben immer wieder inlandsvertriebene Familien in den einsturzgefährdeten Häusern.

Während die USA, Deutschland und andere NATO-Staaten sowie auch die Ukraine der Türkei umgehend Hilfe anboten, versicherten der russische Präsident Wladimir Putin und Scheich Mohammed bin Sajid Al Nahjan, der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, sowohl der Türkei als auch Syrien ihr Mitgefühl für die vielen Opfer und deren Familien und boten Hilfe an.

Die Türkei meldete am Montag (jW-Redaktionsschluss) mehr als 1.500 Tote und fast 10.000 Verletzte.. In Syrien wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als 850 Menschen getötet und über 2.300 Verletzte geborgen.