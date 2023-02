Cliquenkampf in Kiew

Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS Damals noch geeint: Ukraines Präsident Selenskij (r.) und Kriegsminister Resnikow bei Verhandlungen in Kiew (12.7.2022)

In der Ukraine wird über die Zukunft von Verteidigungsminister Olexij Resnikow spekuliert. Am Sonntag hatte die Fraktion der Präsidentenpartei »Diener des Volkes« (SN) beschlossen, Resnikow abzuberufen und zum neuen Verteidigungsminister den jetzigen Chef des Militärgeheimdienstes, Kirill Budanow, zu ernennen. Am Montag ruderte die Parteispitze zurück und erklärte, in dieser Woche werde es mit Sicherheit keinen Personalwechsel an der Spitze des Verteidigungsministeriums geben. Resnikow selbst teilte mit, mit ihm habe niemand darüber gesprochen. Die in dem Antrag auf Entlassung erwähnte Einsetzung als Minister für Strategische Industrien würde er, wenn sie ihm angeboten würde, ablehnen, weil er sich als Industriemanager nicht kompetent fühle.

Namentlich nicht genannte Personen aus dem Umfeld von SN-Fraktionschef Dawid Arachamija hatten die Notwendigkeit der Entlassung Resnikows damit begründet, dass im Geschäftsbereich des Verteidigungsministeriums erhebliche Korruption vorgekommen sei. Zwei Stellvertreter Resnikows verloren deshalb ihr Amt, allerdings wurde nur einer festgenommen. Warum Resnikow dann allerdings geeigneter sein soll, ein Ministerium zu leiten, in dem ebenfalls große Geldmittel bewegt werden, wurde nicht erläutert. Dies ist einer der Gründe für die in ukrainischen Medien geäußerte Annahme, in Wahrheit gehe es bei dem Druck auf Resnikow um einen Cliquenkampf zwischen SN-Fraktionschef Arachamija und dem Chef der Präsidialverwaltung, Andrej Jermak. Resnikow wird dem Umfeld Jermaks zugeordnet. Worum es bei diesen Auseinandersetzungen geht, blieb nebelhaft: Die Rede war davon, »Zugang zum Präsidenten zu bekommen« – mit anderen Worten, Personalentscheidungen und damit potentiell Lizenzen zur Bereicherung von Politikern beeinflussen zu können.

Die Ukraine leistet sich diese Cliquenkämpfe angesichts einer sich verschlechternden militärischen Lage im Osten des Landes. Nach diversen westlichen Geheimdiensten und Thinktanks gab am Sonntag auch Präsident Wolodimir Selenskij zu, dass die Lage im Osten »kompliziert« sei. Aber ein Rückzug aus der umkämpften Stadt Bachmut komme nicht in Frage. Eine Entlassung des Verteidigungsministers könnte nach außen so dargestellt werden, dass Resnikow für diese Entwicklung verantwortlich gemacht wird.

Inzwischen nähern sich russische Truppen bei Bachmut der zweiten wichtigen Verbindungsstraße in die Stadt. Die Route nach Kostjantiniwka – im Südwesten – liegt inzwischen ebenso unter Beschuss wie die nach ­Slowjansk im Nordwesten. Russische Militärblogger schrieben am Wochenende, Einheiten der »Wagner«-Truppe stünden nur noch zwei Kilometer von einer für den Nachschub nach Bachmut wichtigen Straßenkreuzung entfernt.

In ukrainischen und russischen Medien wird unterdessen in wachsendem Maße die Auffassung vertreten, die Kämpfe um Bachmut seien von eher symbolischer Bedeutung. Die eigentlich entscheidende Auseinandersetzung stehe im Süden des Landes bevor. Hier müsse die Ukraine anstreben, den Landkorridor von Russland auf die Krim zu unterbrechen, und Russland, diesen Korridor auszuweiten. Im Falle eines ukrainischen Durchbruchs zur Küste des Asowschen Meeres käme die Krim in die Reichweite ukrainischer Raketen – einschließlich der Brücke vom russischen Festland auf die Halbinsel. Sollte diese zerstört werden, wäre auch die Krim im Grunde kaum noch zu verteidigen, zitiert das Portal strana.news militärische Experten.