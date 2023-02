Israel fängt Rakete aus Gazastreifen ab

Gaza. Israels Militär hat nach eigenen Angaben erneut eine Rakete aus dem Gazastreifen abgefangen. In Sderot an der Grenze zum Gazastreifen seien Alarmsirenen aktiviert worden, teilte die Armee am Mittwoch abend (Ortszeit) mit. Medienberichten zufolge sprachen Augenzeugen von einer lauten Explosion. Bis jW-Redaktionsschluss gab es keine weiteren Informationen. Die Sicherheitslage in Israel und Palästina hatte sich in der vergangenen Woche nach einer Razzia der israelischen Armee in der Stadt Dschenin, bei der zehn Menschen starben, verschärft. (dpa/jW)