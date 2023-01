Hessische AfD-Fraktion schrumpft weiter

Wiesbaden. Die hessische AfD-Landtagsfraktion verliert mit der gesundheitspolitischen Sprecherin Claudia Papst-Dippel ein weiteres Mitglied. Papst-Dippel sei aus der AfD ausgetreten, wie Fraktionschef Robert Lambrou am Sonntag gegenüber dpa erklärte. Papst-Dippel gab nach einem Bericht der Hessisch/Niedersächsischen Allgemeinen Differenzen in der Coronadebatte sowie bei der Aufstellung von Wahllisten als Gründe an. Die Fraktion, aus der zuletzt Ende 2022 zwei Abgeordnete im Streit um den politischen Kurs ausgetreten waren, besteht noch aus 14 Abgeordneten. (dpa/jW)