»Ein Ort wie Buchenwald hat eine Widmung«

imago/Karina Hessland Rote Rosen an der Gedenktafel für Thälmann vor dem Krematorium in Buchenwald

Das Verwaltungsgericht Weimar hatte im vergangenen Jahr Klägern aus dem Umfeld der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) im Streit über Gedenkveranstaltungen zum 75. Jahrestag der Ermordung von Ernst Thälmann im August 2019 recht gegeben. Jetzt liegen die schriftlichen Urteilsbegründungen vor. Worum ging es bei dem Rechtsstreit?

Der Streit ging darum, dass die MLPD für den 17. August 2019 im Zusammenhang mit dem Wahlkampfauftakt für die Landtagswahl in Thüringen bundesweit zu einer Kundgebung in der Gedenkstätte Buchenwald mobilisiert hatte. Später ist dann auch noch eine Kranzniederlegung an der Gedenktafel für Ernst Thälmann erfolgt, aber das war nicht der eigentliche Streitpunkt. Strittig war die Kundgebung, die die MLPD am Mahnmal durchführen wollte.

Und die musste dann in die Innenstadt von Weimar verlegt werden.

Genau. Die Versammlungsbehörde in Weimar hat diese Veranstaltung von der Gedenkstätte zum Ernst-Thälmann-Denkmal in der Stadt verlegt.

Das Verwaltungsgericht Weimar hat seine Entscheidungen im damaligen Eilverfahren korrigiert und die Untersagung der Kundgebung für rechtswidrig erklärt. Das Verbot der Kundgebung und der Führungen sei nicht nachvollziehbar begründet worden. Was heißt das für Sie?

Wir werden gegen diese Entscheidung in Berufung gehen, da sie Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung berührt, wie auch das Gericht selbst erklärt hat. Diese Fragen bedürfen einer obergerichtlichen Klärung. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, dass unsere Begründung in dem Urteil des Verwaltungsgerichts so wenig berücksichtigt wurde.

Gehört zu diesen grundsätzlichen Fragen auch, welche Veranstaltungen auf dem Boden einer Gedenkstätte stattfinden dürfen?

Ja. Für uns ist es grundsätzlich wichtig zu wissen, inwiefern wir die Möglichkeit haben, zum Beispiel Spaziergänge von geschichtsrevisionistischen Querdenkern oder auch Rechtsextremisten am Ort zu unterbinden. Wenn wir das nicht können, haben wir ein grundsätzliches Problem. In den vergangenen Jahrzehnten mussten wir auf dem Gelände der Gedenkstätte bereits Veranstaltungen etwa von der NPD oder die Teilnahme von Vertretern rechtsextremer Parteien wie der AfD unterbinden.

Genau genommen geht es um zwei Urteile des Verwaltungsgerichts.

Es gibt sogar drei Urteile. Wesentlich ist: Eines betrifft das Thema Versammlungsrecht. Ein anderes die selbst organisierten kostenlosen Führungen, die das Gericht entgegen seiner bisherigen Auffassung nicht als Teil der Versammlung begriffen hatte. Und auch das bedarf einer Klärung. Ein Ort wie Buchenwald hat eine Widmung. Und wir möchten gerichtlich klären lassen, ob wir an diesem gewidmeten Ort Veranstaltungen von Organisationen, die die Unteilbarkeit der Menschenwürde, die Unteilbarkeit der Menschenrechte, die wir als zentrale Konsequenz aus den NS-Verbrechen sehen, in Frage stellen können.

Von seiten der MLPD wurde kritisiert, das Verbot der Gedenkkundgebung komme einer Gleichsetzung von Täter und Opfer gleich. Was sagen Sie dazu?

Die MLPD versucht hier ein Framing, indem sie unser Vorgehen als antikommunistisch darstellt. Das ist abwegig. Es ist falsch, dass wir eine Ehrung Ernst Thälmanns unterbinden wollten. Das haben wir noch nie gemacht. Diese Ehrung gibt es jedes Jahr. Wir haben es hier offensichtlich auch mit einer anders gelagerten Auseinandersetzung zu tun. Im Jahr 2017 hat bei der jährlichen Gedenkfeier für Ernst Thälmann von DKP, KPD und der Linken auch ein Vertreter der MLPD das Wort ergriffen. Dessen Beitrag hat die anderen so empört, dass sie diesem den Strom abgedreht haben. Und seitdem beteiligt sich die MLPD nicht mehr an den Ehrungen der Kommunisten für Ernst Thälmann.

Die Kundgebung in der Gedenkstätte war damals wegen Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung verboten worden. Worauf bezog sich das?

Das hat mit der Bedeutung als internationaler Ort des Gedenkens an die Toten von Buchenwald. Wenn die parteipolitisch instrumentalisiert werden können, und zwar gegen den Stiftungszweck der Gedenkstätte, dann verstehen wir das als eine Gefahr für die Demokratie.