»Sie rufen zu Gewalt gegen hier lebende Eritreer auf«

Boris Roessler/dpa Geflüchtete aus Eritrea in einer Unterkunft in Gießen (13.5.2015)

Anfang des Jahres wurde ein junger Eritreer in Gießen angegriffen. Was ist genau passiert?

Der 27jährige wurde mit drei Stichverletzungen im Rumpf von Passanten im Bahnhofsviertel aufgefunden und konnte anschließend im Krankenhaus stabilisiert werden. Der 30jährige Täter wurde von der Polizei gefasst und dem Haftrichter vorgeführt. Wir von der Deutsch-Eritreischen Gesellschaft sind erschüttert über die erneute Attacke auf einen in der Diaspora lebenden Eritreer und verurteilen sie auf das schärfste.

Wen vermuten Sie hinter dem Angriff?

Der Täter konnte als einer der Anführer der berüchtigten Terrorzelle »Briged Nihamedu« identifiziert werden. Im Auftrag der aus der äthiopischen Nordprovinz Tigray gegen die Regierung agierenden TPLF (»Volksbefreiungsfront Tigray«, jW) verübt sie in Europa Gewaltakte. In zahlreichen Beiträgen und Videos in den sozialen Medien hatte der Täter zuvor zu Gewalt gegen in Deutschland lebende Eritreer aufgerufen. Dabei macht er auf seinem Facebook-Profil keinen Hehl daraus, dass sein Hass auf den Konflikt mit der äthiopischen Zentralregierung zurückzuführen ist.

Sie sprechen von einer »erneuten Attacke«. Welche ähnlichen Vorfälle hat es bereits gegeben?

Der Täter des jetzigen Vorfalls war auch an gewalttätigen Angriffen auf Teilnehmer eines eritreischen Konzerts am 20. August 2022 in Gießen beteiligt. Dabei hätte es beinahe Tote gegeben. Auch hier waren Mitglieder der »Briged Nihamedu« maßgeblich aktiv, die sich aus einer von den Grünen initiierten anti-eritreischen Demonstration gelöst hatten. Seitdem kommt es vermehrt zu Drohungen sowie Hetzkampagnen in den sozialen Netzwerken durch diese Gruppe, teilweise in Zusammenarbeit mit sogenannten eritreischen Regierungsgegnern.

Wir fragen uns, wie es möglich ist, dass nach den schweren Gewalttaten im August, bei denen die Personalien der meisten Täter festgestellt wurden, die auf der Hand liegenden Zusammenhänge mit der gewaltsamen Kampagne gegen das Land Eritrea und seine Regierung immer noch ignoriert werden.

Welche Strategie könnte hinter solchen Attacken stecken?

Man muss zwischen den Schlägertrupps und den Strippenziehern hinter den Kulissen unterscheiden. Bei ersteren ist es eine gefährliche Mischung aus Hass und Verzweiflung über die Niederlage des TPLF-Regimes. Das hatte mit weitreichender militärischer und finanzieller Hilfe der US-Regierung und der EU ganz Äthiopien 27 Jahre lang im Würgegriff. Die Strategie des Westens war, so eine selbständige, unabhängige Entwicklung der Völker am Horn von Afrika zu verhindern.

Auf ihren Machtverlust durch das Friedensabkommen zwischen Äthiopien und Eritrea im Jahre 2018 hat die TPLF mit einem Angriff auf das äthiopische Nordkommando im November 2020 reagiert. Kurz danach schossen sie mit Raketen auf die eritreische Hauptstadt Asmara. Das hat die schweren Kämpfe ausgelöst, bei denen Eritrea an der Seite Äthiopiens war, und die kürzlich in Pretoria mit einer De-facto-Kapitulation der TPLF beendet wurden. Die letzten eritreischen Truppen haben nun Tigray verlassen und ihre Lkw mit Spruchbändern geschmückt, auf denen »Game Over« zu lesen war. Obwohl all dies bekannt ist, setzen Gruppen wie »Briged Niha­medu« ihre gewaltsame Kampagne gegen die in der Diaspora lebenden Eritreer weitgehend unbehelligt fort. Sie prahlen damit, dass ihre Mitglieder sich vor den deutschen Strafverfolgungsbehörden sicher fühlen können.

Befürchten Sie weitere Angriffe auf eritreische Vereine und deren Mitglieder?

Ja. Gerade im Großraum Frankfurt sind viele Eritreer besorgt. Es darf nicht sein, dass in einem Land wie Deutschland, dessen Regierung bei jeder Gelegenheit das staatliche Gewaltmonopol betont, die gewaltbereiten Mitglieder einer Terrorgruppe nachlässig oder gar nicht verfolgt werden, sobald es gegen Eritrea geht. Ein weiteres Wegsehen der Strafverfolgungsorgane würde viele in Deutschland lebende Eritreer einem Klima der Angst und großen Gefahren aussetzen. Die staatlichen Institutionen fordern wir auf, den Schutz der eritreischen Mitbürgerinnen und Mitbürger ernst zu nehmen. Dazu gehört auch, den politischen Kontext, in dem die gewaltsamen Angriffe der letzten Zeit stehen, nicht länger zu ignorieren.