»Die Wehrpflicht würde die Aufrüstungsspirale anheizen«

localpic/imago Junge Menschen im »besten Alter« sind für Kapitalisten wie für Generäle im Zweifel nur Verfügungsmasse (Hannover, 15.4.2021)

Der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, SPD, hat die Aussetzung der Wehrpflicht als Fehler bezeichnet und dafür Unterstützung von der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im Bundestag, der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, bekommen. Rechnen Sie damit, dass diesen Worten bald Taten folgen könnten?

Diese Frage hängt mit dem Personalbedarf der Bundeswehr zusammen. Durch die aktuelle Aufrüstung – etwa der Indienststellung neuer Panzerbataillone – braucht sie immer mehr: Konkret soll es 2025 mehr als 203.000 Soldatinnen und Soldaten geben. Seit Jahren sind es aber kaum mehr als 184.000. Es könnte also aus rein praktischen Gründen – die Bundeswehr ist als Arbeitgeber zu unattraktiv, um genügend Freiwillige zu finden – zur Reaktivierung des Zwangsdiensts kommen. Ich möchte aber keine Panik verbreiten: Noch halte ich die Reaktivierung für unwahrscheinlich – aber eben nicht ausgeschlossen. Schnell würde das ohnehin nicht gehen. Es gibt einige rechtliche und praktische Hürden.

Und wie bewerten Sie den Vorschlag?

Er ist juristisch heikel, moralisch falsch und politisch ein Fehler: Welches Zeichen an andere Länder wäre es, wenn Deutschland seine Jugend wieder für Kriege trainieren lässt? Andere Nationen könnten nachziehen oder – falls sie wie etwa im Falle Russlands schon eine Wehrpflicht haben – ihren Zwangsdienst verschärfen. Am Ende würde die Reaktivierung der Wehrpflicht die bereits im Gang befindliche Aufrüstungsspirale weiter anheizen. Zum Wohle aller Menschen sollte sie aber gestoppt werden!

Fügt sich die Debatte um die Wehrpflicht nicht in eine forcierte Militarisierung der Gesellschaft ein?

Es ist weniger eine Debatte als eine Kampagne: Die Befürworter der Reaktivierung der Wehrpflicht setzen ja seit Jahren immer wieder Schlaglichter für dieses Thema – bislang ohne politischen Erfolg. Was gerade neu ist und mich bedenklich stimmt: Eigentlich war die FDP immer eine der Parteien, die strikt gegen die Reaktivierung der Wehrpflicht sowie eine allgemeine Dienstpflicht war – einfach aus dem kapitalistischen Denken heraus, die jungen Menschen möglichst früh für die Wirtschaft verfügbar zu haben. Nun scheinen zumindest einige aus der Partei den Militarismus und Bellizismus selbst vor ihre eigentlich marktradikale Kernideologie zu stellen.

So ist es ja auch gerade bei großen Teilen der Grünen: Das Militärthema schlägt das Klimathema. Und der SPD-Bundeskanzler steckt lieber 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr, statt die um sich greifende Armut zu bekämpfen. Die regierende Politik denkt also schon extrem militaristisch – die Gesellschaft ist aber noch nicht militarisiert. Doch das könnte sich in Zukunft weiter ändern.

Sie haben auf rechtliche Hürden für die Umsetzung des Vorschlags hingewiesen. Welche sind das konkret?

Es bräuchte zunächst eine Grundgesetzänderung, damit junge Männer und Frauen bei der Heranziehung zum Zwangsdienst gleichbehandelt würden. Bei der Freigabe des 100-Milliarden-Euro-»Sondervermögens« für die Bundeswehr war diese Zweidrittelhürde im Bundestag aber kein Problem. Es müsste allerdings auch »Wehrgerechtigkeit« hergestellt werden, so dass die Armee wirklich alle jungen Menschen zumindest mustern müsste. Dafür hat sie wiederum aktuell gar nicht die Kapazitäten. Des weiteren müssten auch die Unterbringungs- und Ausbildungskapazitäten für die Zehntausenden jungen Zwangsrekrutinnen und -rekruten überhaupt erst mal geschaffen werden. Das alles würde Jahre dauern.

Die DFG-VK hat angekündigt, sie würde juristisch gegen eine Wehrpflicht vorgehen. Wie könnte das aussehen?

Ein Zwangsdienst ist ein enormer Eingriff in das Leben eines jeden Menschen. Freiheitsrechte werden dadurch erheblich eingeschränkt. Das sowie die schon angesprochene »Wehrgerechtigkeit« wären Ansatzpunkt für Klagen. Noch wichtiger und effektiver wäre es aber, wieder flächendeckende Beratungen zur Kriegsdienstverweigerung anzubieten. Diese würden wir bei einer Ankündigung der Reaktivierung der Wehrpflicht wieder aufbauen.